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تدريبات عسكرية وعقود سلاح بمليارات الدولارات بين قطر والولايات المتحدة

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مصراوي Masrawy

تدريبات عسكرية وعقود سلاح بمليارات الدولارات بين قطر والولايات المتحدة

12:43 ص الخميس 15 يونيو 2017

تدريبات عسكرية وعقود سلاح بمليارات الدولارات بين قطر والولايات المتحدة

ارشيفية

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أكدت وكالة "رويترز" ، اليوم، وصول سفينتين تابعتان للبحرية الأمريكية إلى قطر للمشاركة في تدريبات مشتركة مع البحرية القطرية، حيث قالت وكالة الأنباء القطرية "قنا" ان ضباط البحرية القطرية استقبلوا طاقمي السفينيتن

في السياق ذاته، أشارت نقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إلى أن قطر ستوقع اتفاقًا لشراء ما يصل إلى 36 طائرة مقاتلة إف-15 من الولايات المتحدة مقابل 12 مليار دولار.

وصرح مصدر أمريكي مطلع، لوكالة "رويترز"، ان وزير الدفاع الامريكى جيم ماتيس وممثلين من قطر سيجتمعون هذا الاسبوع لاتمام الاتفاقية.

وفي نوفمبر الماضي، وافقت الولايات المتحدة على بيع ما يصل إلى 72 طائرة من طراز "اف - 15" إلى قطر بقيمة 21.1 مليار دولار، حيث تعد شركة بوينج هي المقاول الرئيسي في صفقات بيع الطائرات المقاتلة إلى الدوحة.

جدير بالذكر، أعلنت بعض الدول العربية والإسلامية الأخرى، الأسبوع الماضي، قطع علاقاتها مع قطر، كما خفّض الأردن وجيبوتي مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر، وكانت السنغال والنيجر وتشاد قد أعلنت استدعاء سفرائها للتشاور، علاوة على توجية الرئيس الأمريكي دونالد اتهامات إلى قطر، يوم الجمعة الماضي، بأنها راع "على مستوى عال" للإرهاب.

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