إبراهيم فايق عن مؤتمر «كاسونجو وأشيمبونج»: «إيه المنظر اللي شايفينه ده؟»

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انتقد الإعلامي إبراهيم فايق، ظهور الثنائي الكونغولي كابونجو كاسونجو، والغاني أشيمبونج، في المؤتمر الصحفي للإعلان عن انضمامهما لنادي الزمالك، رغم عدم انتهاء عقودهما مع ناديا الاتحاد السكندري، والداخلية.

وقال «فايق»، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يقدمه على قناة dmc sports، إن مباريات الدوري الممتاز لم تنتهي، وأشيمبونج لديه مباراة في غاية الأهمية أمام الإسماعيلي مساء اليوم الخميس، وفريقه يصارع على الهبوط، بينما يظهر في مؤتمر صحفي مرتديًا قميص نادي آخر.

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وتابع، «الكلام ده بيحصل فين في أى دوري في الدنيا، المنظر اللي احنا شايفينه ده، مش قادرين يصبروا 4 ماتشات هو ده طبيعي».