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مفاجأة.. الزمالك يدخل في مفاوضات جديدة مع عمرو مرعي

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مفاجأة.. الزمالك يدخل في مفاوضات جديدة مع عمرو مرعي مفاجأة.. الزمالك يدخل في مفاوضات جديدة مع عمرو مرعي

التحرير

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في مفاجأة غير متوقعة، دخل نادي في مفاوضات جديدة مع عمرو مرعي، مهاجم فريق إنبي، لضمه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم توصل ناديه لاتفاق مع النجم الساحلي التونسي لبيع اللاعب.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن قيام مسؤولي النادي بالاستفسار من نبيل أبو زيد وكيل اللاعب عن وجود رغبة لدى موكله في التراجع عن فكرة الرحيل لتونس والانتقال للزمالك، ووعد أبو زيد، مسؤلي القلعة البيضاء بعرض الأمر علي اللاعب ومعرفة قراره.

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وكان إنبي قد توصل لاتفاق منذ عدة اسابيع مع النجم الساحلي التونسي، على بيع عمرو مرعى للأخير مقابل، ٤٧٥ ألف دولار، ولكن لم يتم تحويل المبلغ أو توقيع أي عقود رسمية بين الطرفين حتى الأن، مما يجعل الاتفاق غير مفعل.

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التحرير

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