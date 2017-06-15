المفوضين تنظر دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ بنود وثيقة مبادئ سد النهضة

كتب- عمرو علي:

تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من ممدوح حمزة، وتطالب بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 67728 لسنة 70 قضائية، والمقامة من المهندس ممدوح حمزة، كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والرى، ووزير التعاون الدولى، بصفتهم.

طالبت الدعوى، بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين مصر وإثيوبيا، والسودان، وخاصة فى بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.

وذكرت أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم خلال قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر، والسودان، وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.

وأوضحت أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان، وفى المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل طالما لم يعترض أحدا على مخالفاتها بند الماء .

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