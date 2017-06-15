أخبار عاجلة

وزيرة التخطيط: عرض خطة "تكامل البنية المعلوماتية" على اجتماع الحكومة -
مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير -
الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض تجتمع اليوم لبحث المشاركة في تظاهرات الغد -
وزير القوى العاملة يدعو المصريين في الخارج لإقامة مشروعات في مصر -
قائمة أولية بأسماء 156 نائبا صوتوا بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافير -
وفد من "القومي للبحار" يزور مشروع "بركة غليون" للاستزراع السمكي -
«سخر من وزنها وزواجها 10 مرات».. 6 مشاهد من حلقة «سهير رمزي» مع «رامز» -
درست الإسلام وغيرت مذهبها للانفصال عن زوجها.. معلومات مثيرة عن «هالة صدقي» -
الفيفا والكاف يهنئان «صلاح» بعيد ميلاده الـ25 -
اليوم.. اختبار أخير لـ«متعب» لتحديد موقفه من مواجهة سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

المفوضين تنظر دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ بنود وثيقة مبادئ سد النهضة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

المفوضين تنظر دعوى إلزام بتنفيذ بنود وثيقة مبادئ سد النهضة

12:29 ص الخميس 15 يونيو 2017

المفوضين تنظر دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ بنود وثيقة مبادئ سد النهضة

ارشيفية

كتب- عمرو علي:

تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من ممدوح حمزة، وتطالب بتنفيذ بنود وثيقة سد النهضة

اختصمت الدعوى التى حملت رقم 67728 لسنة 70 قضائية، والمقامة من المهندس ممدوح حمزة، كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الموارد المائية والرى، ووزير التعاون الدولى، بصفتهم.

طالبت الدعوى، بإلزام الحكومة بمتابعة تنفيذ بنود وثيقة المبادئ بين وإثيوبيا، والسودان، وخاصة فى بند الملء رقم 5 واتخاذ موقف وإجراء رادع ومناسب لضمان تنفيذ هذا البند حفاظًا على حصة مصر من مياه النيل بعد بناء سد النهضة.

وذكرت أن هناك اتفاقية أبرمت حول إعلان مبادئ بين مصر وإثيوبيا والسودان حول مشروع سد النهضة، وتم توقيعها في مارس الماضي بالخرطوم خلال قمة ثلاثية ضمت رؤساء دول مصر، والسودان، وإثيوبيا، وتضمنت فترة الملء ونظم التشغيل.

وأوضحت أن إثيوبيا خالفت بند ملء الخزان، وفى المستقبل القريب ستخالف أيضا بند التشغيل طالما لم يعترض أحدا على مخالفاتها بند الماء .

مصراوي| تابعونا في صفحة متخصصة تواكب شهر رمضان بتغطية خاصة

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • نظر دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان اليوم

    نظر دعوى إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر واليونان اليوم

    أخبار
  • مجلس الدولة: موافقة البرلمان على

    مجلس الدولة: موافقة البرلمان على "سعودية تيران وصنافير" نافذة وليس

    أخبار
  • تأجيل طعن

    تأجيل طعن "أبو ريدة" لإلغاء حكم حل اتحاد الكرة لـ27 يوليو

    أخبار
  • 20 يونيو ..الحكم في دعوى تطالب بطرد رعايا قطر وتركيا من مصر

    20 يونيو ..الحكم في دعوى تطالب بطرد رعايا قطر وتركيا من مصر

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • البرلمان يوافق على اتفاقية تيران وصنافير

    البرلمان يوافق على اتفاقية تيران وصنافيرأخبار

  • بينهم

    بينهم "يحيي القزاز".. أسماء المقبوض عليهم في مسيرة "تيران وصنافير"أخبار

  • الأمن يواجه مسيرة احتجاجية على اتفاقية

    الأمن يواجه مسيرة احتجاجية على اتفاقية "تيران وصنافير"أخبار

  • الرسالة الأخيرة.. تكشف السبب الحقيقي لانتحار طالب الثانوية العامة ببولاق

    الرسالة الأخيرة.. تكشف السبب الحقيقي لانتحار طالب الثانوية العامةأخبار

  • طائرة

    طائرة "مصر للطيران" الجديدة تصل القاهرة اليومأخبار

  • مجلس الدولة: موافقة البرلمان على

    مجلس الدولة: موافقة البرلمان على "سعودية تيران وصنافير" نافذة وليسأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرة التخطيط: عرض خطة "تكامل البنية المعلوماتية" على اجتماع الحكومة

وزيرة التخطيط: عرض خطة "تكامل البنية المعلوماتية" على اجتماع الحكومة

مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير

مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير

وزير القوى العاملة يدعو المصريين في الخارج لإقامة مشروعات في مصر

وزير القوى العاملة يدعو المصريين في الخارج لإقامة مشروعات في مصر

مصر تبدأ تنفيذ أضخم محطة لتوليد الكهرباء بالشرق الأوسط بتكلفة 2.7 مليار دولار

مصر تبدأ تنفيذ أضخم محطة لتوليد الكهرباء بالشرق الأوسط بتكلفة 2.7 مليار دولار