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بالصور – تظاهرة بالإسكندرية احتجاجًا على موافقة البرلمان على اتفاقية "تيران وصنافير"

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مصراوي Masrawy

بالصور – تظاهرة بالإسكندرية احتجاجًا على موافقة البرلمان على اتفاقية "تيران وصنافير"

12:34 ص الخميس 15 يونيو 2017

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الإسكندرية – محمد البدري و محمد عامر:

تظاهر العشرات من المواطنين، مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة ميامي شرقي الإسكندرية، احتجاجًا على قرار مجلس النواب بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع والمعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير".

وخرج عدد من المتظاهرين في مسيرة بجوار مبنى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشارع جمال عبد الناصر، رافعين لافتات كتب عليها "تيران وصنافير.. مصرية".

وكان مجلس النواب، قد أقر بشكل نهائي، اليوم الأربعاء، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية والمعروفة إعلاميًا باتفاقية "تيران وصنافير".

وأعلن مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، خلال جلسته العامة، موافقته على الاتفاقية، حيث جرى التصويت برفع الأيدي من قبل الأعضاء، وشهد التصويت هتافات أطلقها بعض النواب مثل "مصرية.. مصرية" وذلك تعبيرًا عن اعتراضهم على الاتفاقية.

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