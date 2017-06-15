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وزير الخارجية التركي : سوف أزور السعودية بعد غد الجمعة للقاء الملك سلمان

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية التركي : سوف أزور بعد غد الجمعة للقاء الملك سلمان

12:23 ص الخميس 15 يونيو 2017

وزير الخارجية التركي : سوف أزور السعودية بعد غد الجمعة للقاء الملك سلمان

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

الدوحة - (د ب ا):

صرح وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، أنه سوف يقوم بزيارة إلى السعودية، بعد غد الجمعة، بدعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث سيلتقي به في مكة المكرمة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير لوكالة أنباء "الأناضول"، اليوم الأربعاء، بالدوحة، عقب لقائه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وقبل مغادرته إلى الكويت.

وأضاف جاويش أوغلو، أنه سيجري في الكويت مباحثات حول الأزمة الخليجية.

وأشار إلى أنه أجرى مباحثات في الدوحة مع المسؤولين القطريين، حول الأزمة الخليجية، وتبادل الآراء معهم حول سبل حلها.

ولفت الوزير التركي إلى الوساطة التي تقوم بها الكويت لحل الأزمة الخليجية، مبيناً أنه سيجري مباحثات في الكويت مساء اليوم وصباح يوم غد، يلتقي خلالها أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، ووزير الخارجية صباح خالد الحمد الصباح.

وأكد جاويش أوغلو على ضرورة تجاوز الأزمة الخليجية عبر الحوار والسلام، مشيرا إلى أن تركيا تساهم في إيجاد حلاً للأزمة.

يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يقوم بجهود وساطة بين السعودية والأمارات وقطر وقام بزيارة الدول الثلاث لتسوية الأزمة التي اندلعت عقب قيام الرياض والمنامة وأبو ظبي ومصر وعدد من الدول العربية بقطع العلاقات مع الدوحة متهمة اياها بدعم "الإرهاب". من جانبها تنفي قطر هذا الاتهام.

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مصراوي Masrawy

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