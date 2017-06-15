الشرط الجزائي يحسم مستقبل «دوناروما» مع ميلان

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ينتظر الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى فريق ميلان الإيطالي، قرار مجلس إدارة النادي غدًا الخميس، بشأن طلب وكيل أعمال الحارس الشاب وضع شرط جزائي في عقد الأخير مع النادي.

وأكدت تقارير صحفية إيطالية، أن مينو رايولا وكيل أعمال دوناروما، سيلتقي بإدارة ميلان الجديدة غدًا، من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي كل الأطراف، في ظل الخلاف بين الطرفين حول بند الشرط الجزائي.

ووفقًا لصحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» فإن الاتفاق على الراتب بات جاهزًا بين الطرفين، حيث سيتقاضى دوناروما 4.5 مليون يورو سنويًا مع بعض الحوافز.

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وذكرت الصحيفة أن هناك عائقًا وحيدًا، وهو الطلب الذي يريده وكيل أعمال اللاعب، حيث طلب وضع شرطًا جزائيًا في عقد دوناروما، لضمان إمكانية الرحيل عن الفريق، خاصة إذا لم يتأهل الموسم المقبل لدوري أبطال أوروبا.

وأوضحت الصحيفة أن نادي ميلان الإيطالي يرفض الرضوخ للضغط الذي يمارسه وكيل أعمال اللاعب، في حين أن الأخير مُصر على وضع هذا الشرط في عقد الحارس.