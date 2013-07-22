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الحلقة (13) من "مزاج الخير": "العمروتي" يعترف لـ"خميس" بعلاقته مع "رمانة"

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الحلقة (13) من "مزاج الخير": "العمروتي" يعترف لـ"خميس" بعلاقته مع "رمانة" الحلقة (13) من "مزاج الخير": "العمروتي" يعترف لـ"خميس" بعلاقته مع "رمانة"

كتب : أروا الشوربجي منذ 32 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل "مزاج الخير"، اصطحبت "شوق" التي تقوم بدورها الفنانة "علا غانم"، زوجة "أفندينا" "كرامة" والتي تقوم بدورها الفنانة "ياسمين الجيلاني" إلى دجالة من أجل تحقيق رغبة "كرامة" في الإنجاب.

ذهبت "رمانة" التي تلعب دورها الفنانة "درة" إلى "الملط" صاحب الملهى الليلي التي كانت تعمل به، لتسأله إن كان روى لـ"خميس أفندينا"، العلاقة التي كانت بينها و"العمروتي".

اعترف "العمروتي" الذي يجسد دوره الفنان "حسين الإمام" لـ"أفندينا" أن "رمانة" خانته معه أثناء تواجده في السجن، وانهي "خميس" علاقته بها.

وفي نفس السياق، ذهب "براء" الذي يلعب دوره الفنان "محمد نجاتي"، إلى "رمانة" وعرض عليها أن تنقل له أخبار "أفندينا" في مقابل مبلغ من المال.

مسلسل "مزاج الخير" من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج مجدي الهواري، وبطولة مصطفى شعبان ودرة وعلا غانم وحسن حسني وسميحة أيوب ومحمود الجندي وحسين الإمام ومحمد نجاتي ومي سليم ومنة فضالي.

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