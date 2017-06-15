أخبار عاجلة

وزيرة التخطيط: عرض خطة "تكامل البنية المعلوماتية" على اجتماع الحكومة -
مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير -
الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض تجتمع اليوم لبحث المشاركة في تظاهرات الغد -
وزير القوى العاملة يدعو المصريين في الخارج لإقامة مشروعات في مصر -
قائمة أولية بأسماء 156 نائبا صوتوا بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافير -
وفد من "القومي للبحار" يزور مشروع "بركة غليون" للاستزراع السمكي -
«سخر من وزنها وزواجها 10 مرات».. 6 مشاهد من حلقة «سهير رمزي» مع «رامز» -
درست الإسلام وغيرت مذهبها للانفصال عن زوجها.. معلومات مثيرة عن «هالة صدقي» -
الفيفا والكاف يهنئان «صلاح» بعيد ميلاده الـ25 -
اليوم.. اختبار أخير لـ«متعب» لتحديد موقفه من مواجهة سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

فيديو| لحظة ضبط أكبر عصابة غش أدوية «فيروس سي»

Google+ Print
فيديو| لحظة ضبط أكبر عصابة غش أدوية «فيروس سي» فيديو| لحظة ضبط أكبر عصابة غش أدوية «فيروس سي»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نشرت الرقابة الإدارية، على الصفحة الخاصة بها على موقع "يوتيوب"، مقطع يظهر لحظة القبض على المتهمين فى قضية عصابة شركة الدواء المتهمين بغش أدوية "فيروس سي" ، وتضمنت اللقطات رصد سيارة بعقاقير مغشوشة لتوصيلها لمقر شركة التسويق، وتفريغ حمولة السيارة بمخزن الشركة وضبط المتهمين فى أثناء تفريغهم الحمولة واقتحام المخازن الخاصة بالشركة.

كذلك أظهر الفيديو تفتيش المعمل البدائي غير المرخص لإنتاج الأدوية المغشوشة بمنطقة بهتيم، وضبط ماكينات لتغليف الأدوية المغشوشة، وتفتيش مقر شركة المتهم الرئيسي بالقضية، وضبط المواد الخام والعبوات المجهزة لتعبئة عقار فيروس سي بمخزن بدائي غير مرخص وأدوية منتهية الصلاحية.

شاهد أيضا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| الأهلي: «مالحقناش نفرح بقانون الرياضة»

فيديو| الأهلي: «مالحقناش نفرح بقانون الرياضة»

فيديو| سعد سمير: تُوجنا بالدوري بعد موسم صعب

فيديو| سعد سمير: تُوجنا بالدوري بعد موسم صعب

8 الصبح - شوف أكثر 10 فيديوهات حققت أعلي نسب مشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعي

8 الصبح - شوف أكثر 10 فيديوهات حققت أعلي نسب مشاهدة على مواقع التواصل الإجتماعي

8 الصبح- الفيديو الاكثر إنتشاراً..الرئيس السيسى يفاجئ أحد أكمنة الشرطة بالقاهرة ويتناول الإفطار معهم

8 الصبح- الفيديو الاكثر إنتشاراً..الرئيس السيسى يفاجئ أحد أكمنة الشرطة بالقاهرة ويتناول الإفطار معهم