فيديو| لحظة ضبط أكبر عصابة غش أدوية «فيروس سي»

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نشرت الرقابة الإدارية، على الصفحة الخاصة بها على موقع "يوتيوب"، مقطع فيديو يظهر لحظة القبض على المتهمين فى قضية عصابة شركة الدواء المتهمين بغش أدوية "فيروس سي" ، وتضمنت اللقطات رصد سيارة بعقاقير مغشوشة لتوصيلها لمقر شركة التسويق، وتفريغ حمولة السيارة بمخزن الشركة وضبط المتهمين فى أثناء تفريغهم الحمولة واقتحام المخازن الخاصة بالشركة.

كذلك أظهر الفيديو تفتيش المعمل البدائي غير المرخص لإنتاج الأدوية المغشوشة بمنطقة بهتيم، وضبط ماكينات لتغليف الأدوية المغشوشة، وتفتيش مقر شركة المتهم الرئيسي بالقضية، وضبط المواد الخام والعبوات المجهزة لتعبئة عقار فيروس سي بمخزن بدائي غير مرخص وأدوية منتهية الصلاحية.