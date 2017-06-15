مصر تسلم الجابون رئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة

كتبت- مادي غيث:

التقى وزير البيئة الدكتور خالد فهمي، برئيس الوزراء الجابوني إيمانويل إيسوزي نجونديت، وذلك على هامش الجلسة السادسة عشر لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة بدولة الجابون، والتي يقوم خلالها الدكتور خالد فهمي، بتسليم رئاسة المؤتمر إلى الجابون، بعد أن تولت مصر رئاسة المؤتمر لمدة عامين بدءا من أبريل 2015.

وأكدت الوزارة - في بيان اليوم -، أن اللقاء تناول تقديم وزير البيئة المصري الشكر للجانب الجابوني على استضافة الجلسة السادسة عشر، وعلى حفاوة ودفء الاستقبال، كما أكّد على دعم الحكومة المصرية للحكومة الجابونية أثناء رئاستها للمؤتمر خلال العامين القادمين.

وأكد أن الحكومة المصرية لن تدخر جهدا في مساعدة الجابون في مهمتها الجديدة، مشددا على ضرورة الحفاظ على الوحدة الأفريقية.

كما تناول اللقاء قضية تغير المناخ، وكلاً من المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة (AREI)، والمبادرة الأفريقية للتكيف (AAI).

وأوضح وزير البيئة - لرئيس الوزراء الجابوني - أن هدف هاتين المبادرتين هو إظهار مساهمة إفريقيا في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ، على الرغم من أن أفريقيا لديها أقل نسبة من الانبعاثات المسببة لتغير المناخ.

وأشار فهمي إلى أن وثيقة المبادئ الحاكمة لتلك المبادرة تقوم على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي وتعزيز الأنشطة والمشروعات التي تم الاتفاق عليها من البلدان المعنية والمتأثرة في حالة وجود مشروعات عابرة للحدود، وعلى ضمان الملائمة للقارة الأفريقية بالإضافة إلى الشفافية والمسائلة في صرف البرامج والمشروعات.

واختتم وزير البيئة لقاءه مع رئيس الوزراء الجابوني بإعلانه عن استضافة مصر كممثل للقارة الأفريقية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي بنهاية عام 2018، مؤكداً أن مصر تسعى إلى ترسيخ التعاون الثنائي القوي بين البلدين في هذا المجال، لاسيما وأن الجابون تعد واحدة من أكثر الدول الأفريقية ازدهاراً في مجال التنوع البيولوجي، ما سيمثل قيمة كبيرة للتعاون المشترك بين البلدين في هذا المجال، وأن ذلك التعاون من شأنه أن يعزز الوحدة الأفريقية من خلال قيادة الجابون لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وقيادة مصر المقبلة لاتفاقية التنوع البيولوجي.

ورحب وزير البيئة بالطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء الجابوني بعقد حدث جانبي حول مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة برئاسة الجابون، على هامش مؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي.​