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عبدالمحسن سلامة: الصحافة مسئولة عن الارتقاء بمستوى البيئة في مصر

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مصراوي Masrawy

عبدالمحسن سلامة: الصحافة مسئولة عن الارتقاء بمستوى البيئة في

11:36 م الأربعاء 14 يونيو 2017

عبدالمحسن سلامة: الصحافة مسئولة عن الارتقاء بمستوى البيئة في مصر

عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين

القاهرة- (أ ش أ):

أكد عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين ، أهمية دور الصحافة في نشر الوعى البيئي لدى المواطنين وتوعيتهم بالحفاظ على البيئة والقاء الضوء على القضايا والملفات البيئية.

جاء ذلك خلال كلمة نقيب الصحفيين في الندوة التي نظمتها مساء اليوم جمعية كتاب البيئة والتنمية برئاسة خالد مبارك وبحضور إبراهيم ياسين رئيس مشروع تحسين الطاقة ، ومحمد البنا رئيس تحرير الأخبار الأسبق وعضو مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة ، ومحمد بيومي مسئول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وأعضاء جمعية كتاب البيئة من مختلف الصحف القومية والخاصة والمهتمين بمجال البيئة.

وقال عبد المحسن سلامة ، إن معظم الأمراض المنتشرة حاليا وبصفة خاصة الأورام مرتبطة بالبيئة وعدم الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية، موضحا أن توفير العلاج المناسب للمواطنين وزيادة عدد الأسرة بالمستشفيات من الأمور الهامة ولكن الأهم من ذلك هو الوقاية من خلال تحسين البيئة والحفاظ عليها وتوفير جو مناسب صحي للأجيال القادمة .​

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