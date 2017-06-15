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نقيب الصحفيين: المستفيد الوحيد من الإرهاب والتطرف هي إسرائيل

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مصراوي Masrawy

نقيب الصحفيين: المستفيد الوحيد من الإرهاب والتطرف هي إسرائيل

11:35 م الأربعاء 14 يونيو 2017

نقيب الصحفيين: المستفيد الوحيد من الإرهاب والتطرف هي إسرائيل

عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين

القاهرة- أ ش أ:

أكد الأستاذ عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين، أن الإسلام دين سهل يتسم بالسهولة والسماحة، وهي سمات الشعب المصري البعيد كل البعد عن فكرة التطرف والتشدد غير أن هناك أناسا غايتهم أن يجرونا إلى نزاعات لن نحصد منها إلا الخراب.

وأضاف سلامة، خلال لقائه مع المشاركين بملتقى الفكر الإسلامي الذي ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف، إن سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) ليس بها عنف طيلة حياته بل تحدثنا السيرة النبوية عن سماحته، مطالبًا الإعلام إبراز هذا الوجه السمح الجميل وقيم الاسلام الإخلاقية السامية.

كما أشار لدور علماء الدين والمؤسسات الدينية الذي لا يقل خطورة في مواجهة الأفكار الإرهابية وذلك بتطوير الخطاب الديني بما يتناسب مع الواقع المعاش بأدوات ووسائل عصرية.

وحذر نقيب الصحفين من مخاطر الإرهاب على كل دول العالم، مبينا أن المستفيد الوحيد من الإرهاب والتطرف هي إسرائيل وأن الخاسر الأكبر هو العالم الإسلامي فقد استنزف ماديا ونسيت قضاياه المهمة مثل قضيتي "الجولان وفلسطين".

ومن جانبه أكد فضيلة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أمام الملتقى دور الإعلام في مواجهة التشدد والتطرف باعتباره يمثل حجر الزاوية في توجيه الرأي العام في مواجهة التطرف والإرهاب، مشيرًا إلى رسالة ملتقى الفكر الإسلامي الذي يعبر عن وسطية الإسلام وسماحته في مواجهة الفكر المتطرف.

وأدار فاعليات الملتقى الذي جاء بعنوان دور الإعلام في مواجهة الإرهاب الأستاذ محمد الأبنودي رئيس تحرير جريدة عقيدتي الذي أكد أن عودة فاعليات ملتقى الفكر الإسلامي بالحسين بقوة بعد توقف دام 6 سنوات ليس في ساحة الحسين فقط، بل في كل المساجد الكبرى، والأندية، ومراكز الشباب على مستوى الجمهورية يدل على حالة الأمن والأمان التي عمت تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح .​

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