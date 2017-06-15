ضبط المتهمين بقتل شاب والتخلص من جثته في مياه بحر "مويس" بالشرقية
ضبط المتهمين بقتل شاب والتخلص من جثته في مياه بحر "مويس" بالشرقية
11:57 م الأربعاء 14 يونيو 2017
ارشيفية
الشرقية – فاطمة الديب:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة كفر صقر، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الأربعاء، 4 أشخاص، متهمين بقتل شاب، والتخلص من جثته في مياه بحر "مويس" بدائرة مركز كفر صقر.
كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغًا لمركز شرطة كفر صقر، بالعثور على جثة شاب ملقاة في مياه "مويس" بدائرة المركز.
بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعى "محمد.ك.ع" 23 عامًا، مُقيم بدائرة مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.
وتبين من تحريات فريق البحث الجنائي، أن وراء الواقعة 4 أشخاص، 3 منهم مُقيمين بدائرة مركز كفر صقر، استدرجوا المجني عليه بعدما أقنعوه بشراء دراجة بخارية، قبل أن يحكمون وثاقه وسرقة 900 جنيه كانت بحوزته، ويقتلونه ويتخلصون من جثته في مياه بحر "مويس".
جرى ضبط المتهمين بعد ساعات من الحادث، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة العامة.
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