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مران الأهلي| عودة البدري.. وانتظام الدوليين.. وغياب متعب

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مران الأهلي| عودة البدري.. وانتظام الدوليين.. وغياب متعب مران الأهلي| عودة البدري.. وانتظام الدوليين.. وغياب متعب

التحرير

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كتب - أحمد سعيد وأحمد شحاتة

قاد حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق المسائي اليوم الأربعاء، استعدادا لمباراة سموحة بمسابقة الدوري الممتاز.

وكان البدري قد عاد إلى القاهرة فجر اليوم الأربعاء، بعد قضاء إجازة قصيرة في كندا لزيارة أسرته.

بينما انتظم شريف إكرامي وأحمد فتحي وأحمد حجازي وعبدالله السعيد، رباعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الدوليين، في مران فريقهم الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة.

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وكان الرباعي قد حصل على إجازة من التدريبات لمدة 48 ساعة نظرا، لمشاركتهم في لقاء تونس بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية، الكاميرون 2019.

كما انتظم أمس الرباعي الدولي للأهلي الذين لم يشاركوا "سعد سمير ورامي ربيعة وحسام عاشور وعمرو جمال" رغم مشاركة الأخير في الدقائق الأخيرة من المباراة.

فيما تغيب عماد متعب، عن المران الجماعي اليوم، حيث جاء غياب مهاجم الأهلي، بعد إصابته في مران أمس الثلاثاء، بكدمة في وجه القدم، وخرج على أثرها برفقة طبيب الفريق، ولم يستكمل المران.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الجمعة المقبلة، على استاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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