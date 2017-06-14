الأهلي يعتمد تشكيل قطاع الناشئين لكرة القدم

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كتب - أحمد شحاتة وأحمد سعيد

بعد قرار مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة المهندس محمود طاهر، واختياره للدكتور عمرو أبوالمجد مديرًا لقطاع الناشئين في الأهلي، وبعد قيام الدكتور عمرو أبوالمجد بتشكيل قطاع الناشئين وتقديم هذا التشكيل لمراجعته من لجنة الكرة بالنادي، التي سبق أن فوضها مجلس إدارة النادي في متابعة ومراجعة الأسماء المختارة لقطاع الناشئين، فقد وافقت لجنة الكرة على القائمة التي تـقدم بها عمرو أبوالمجد، وتضم كلا من:

- د/ عمرو أبوالمجد: مديرًا لقطاع الناشئين.

- الكابتن خالد جادالله: مساعد مدير القطاع لفرق المسابقات.

- الكابتن محمود صالح: مساعد مدير القطاع لفرق البراعم.

- الكابتن إكرامي أحمد: مشرف عام على مدربي حراس المرمى.

- عماد أنور: إداريـًا عامـًا لـقطاع الناشئين.

- مصطفى محمود: مديرًا ماليًا قطاع الناشئين.

- هشام نورالدين: مدير الإدارة الهندسية للملاعب.

• الجهاز الفني لفريق- مواليد 1997-1998

- مدحت طه إسماعيل: مديرًا فنيـًا.

- ياسر رجب: مدربـًا.

- أشرف أبوزيد: مدربـًا.

- خالد حسن: مدرب حراس المرمى.

- أحمد فوزي: إداري الفريق.

• الجهاز الفني لفريق- مواليد 1999-2000

- أمين عرابي: مديرًا فنيـًا.

- أحمد سراج: مدربـًا.

- أسامة زكي: مدربـًا.

- أحمد إبراهيم: مدرب حراس المرمى.

- خالد الجرجاوي: إداري الفريق.

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• جهاز فريق- مواليد 2001-2002

- محمد شرف: مديرًا فنيـًا.

- إسحاق أول: مدربـًا.

- مصطفى فتحي: مدرب حراس المرمى.

• جهاز فريق- مواليد 2003-2004

- محمد سعد: مديرًا فنيـًا.

- ممدوح عبيد: مدربـًا.

- بهاء جمال الدين: مدرب حراس المرمى.

- أحمد عبدالله: إداري الفريق.

• فرق «قطاع البراعم»

- تامر حفني: مديرًا فنيـًا لقطاع البراعم.

- أحمد سمير: مدرب فريق- مواليد 2005.

- سامر عبدالرحمن: مدرب فريق- مواليد 2006.

- محمد عبدالعزيز: مدرب فريق- مواليد 2007.

- أيمن الطحاوي: مدرب فريق- مواليد 2008.

- محمد سعد: مدرب مساعد البراعم.

- زكريا حسين: مدرب مساعد البراعم.

- تامر دسوقي: مدرب حراس مرمى البراعم.

- محمد فتوح: مدرب حراس البراعم.

- علي خليل: مدرب حراس البراعم.

- أحمد فؤاد: إداري البراعم.

- سيد إبراهيم حجاج: إداري البراعم.

• المركز الطبي لجميع فرق «القطاع والبراعم»

- أسامة مصطفى: أخصائي العظام لفريق 20 سنة – البراعم.

- حسين فتوح: أخصائي العظام لفريق 18 سنة – البراعم.

- محمد إمام: أخصائي العظام لفريق 16 سنة – البراعم.

- محمد سامي: أخصائي العظام لفريق 14 سنة – البراعم.

- بدوي فايز: أخصائي العلاج الطبيعي لفريقي 20-18 سنة – البراعم.

- أحمد فوزي: أخصائي العلاج الطبيعي لفريقي 16-14 سنة – البراعم.

- محمد حسن: أخصائي التأهيل لفريقي 20-18 سنة.

- طارق عصمت: أخصائي التأهيل لفريقي 16 سنة –البراعم.

- إسلام عبدالفتاح: أخصائي التأهيل لفريقي 14 سنة –البراعم.

- عبدالحميد حسن: أخصائي التدليك لفريقي 20 - 18 سنة.

- محمد السيد: أخصائي التأهيل لفريقي 16 سنة – البراعم.

- ناجح أحمد: أخصائي التأهيل لفريق 14 سنة – البراعم.

- محمد فتحي كشك: إداري جيم.

- محمود سيد أحمد: إداري جيم.

• مشرفو الاستراحة لجميع الفرق والبراعم

- جلال سيدهم: مدير الاستراحة.

- سعيد بدوي: مساعد مدير الاستراحة – إداري البراعم.

- فتحي كشك: مسئول الشئون الإدارية والتغذية.

-عادل محمد صادق: أخصائي نفسي.

- عاطف محمد شام: أخصائي اجتماعي.

- عبدالله عيد: إداري إشراف ومتابعة.