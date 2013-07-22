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الحلقة (12) من "العقرب": "جابر" يهدي غرام "عروسة بلاستيك" في عيد ميلادها

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الحلقة (12) من "العقرب": "جابر" يهدي غرام "عروسة بلاستيك" في عيد ميلادها الحلقة (12) من "العقرب": "جابر" يهدي غرام "عروسة بلاستيك" في عيد ميلادها

كتب : محمد عاشور منذ 31 دقيقة

شهدت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "العقرب"، إهداء "جابر"، الذي يلعب دوره الفنان منذر ريحانة لغرام، التي تلعب دورها الفنانة لقاء الخميسي، "عروسة بلاستيك" في حفل عيد ميلادها، الذي أعده لها زوجها "نصار بيه".

وأخبر "جابر"، "غرام" أنه يريد أن يرى مثل هذه العروسة، ولكن من جسده ولحمه وتكون هي أمها، وأخبرته "غرام"، أنه يفكر في المستحيل.

من ناحية أخرى، طلبت "غرام" من زوجها "نصار بيه"، أن يعطيها مبلغ 50 ألف جنيها، طلبته منها أمها وزوجها عفيفي، وبالفعل وافق نصار على إعطاء والدة غرام المبلغ، وتسلم "عفيفي"، الشيك.

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