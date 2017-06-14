اجتماع طارىء لمجلس نقابة الصحفيين لمناقشة أحداث "تيران وصنافير" غدًا

كتبت- هاجر حسني:

دعا عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، مجلس النقابة إلى اجتماع طارىء يعقد في الثانية من ظهر غد الخميس.

ويعقد الاجتماع لمناقشة أحداث أمس بمبنى النقابة، على خلفية مناقشة البرلمان لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.

من جانبه قال حاتم زكريا، السكرتير العام لنقابة الصحفيين لـ"مصراوي"، إن مجلس النقابة سيجتمع غدا لمناقشة الأحداث التي شهدتها النقابة إبان مناقشة مجلس النواب لاتفاقية "تيران وصنافير".

وعن إحالة الصحفيين الذين اشتركوا في الوقفة الرافضة للاتفاقية داخل النقابة إلى لجنة التأديب، أوضح زكريا، أن إحالة أي صحفي التأديب لا تتم إلا بموافقة أغلبية المجلس ولا تملك هيئة المكتب أن تتخذ هذا القرار منفردة، ولذلك يعقد المجلس اجتماع غدا.

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