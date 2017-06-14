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خالد علي يكشف تفاصيل احتجازه أثناء فضّ مسيرة "تيران وصنافير" الاحتجاجية

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خالد علي يكشف تفاصيل احتجازه أثناء فضّ مسيرة "تيران وصنافير" الاحتجاجية خالد علي يكشف تفاصيل احتجازه أثناء فضّ مسيرة "تيران وصنافير" الاحتجاجية

مصراوي Masrawy

خالد علي يكشف تفاصيل احتجازه أثناء فضّ مسيرة "تيران وصنافير" الاحتجاجية

10:29 م الأربعاء 14 يونيو 2017

كتب- محمد مهدي:

قال المحامي خالد علي، إن "قوات أمن تزيد عن 50 ضابط وفرد شرطة، قاموا بمحاصرته هو وزميله أحمد فوزي، ومنعه من التحرك، أثناء محاولته التوجه للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي".

وأضاف علي، في تدوينة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء الأربعاء، أن "قوات الشرطة حاولت ادخالهما في إحدى العمارات بوسط القاهرة، حتى لا يشاهد المارة هذا الحصار" -وفق تعبيره.

وتابع: "رفضت وطلبت منهم فك الحصار وتركنا للتحرك أو إلقاء القبض علينا".

وأوضح فيما نشره على "فيس بوك": "بعد حوالى​ ربع ساعة جاءت لهم تعليمات جديدة باطلاق سراحهما-بحسب قوله- وإيقاف تاكسى ليتحرك بهما بعيدًا عن وسط البلد".

كانت قوات الشرطة، فضت مساء الأربعاء، مسيرة احتجاجية شارك فيها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وخالد داوود القيادي في حزب الدستور، وعدد من أعضاء الحزب المصري الديمقراطي ومنعتهم من التوجه إلى ميدان التحرير.

وأفاد مراسل مصراوي، أنه بعد موافقة مجلس النواب على اتفاقية "تيران وصنافير" عقد الحزب المصري الديمقراطي اجتماعًا في مقر الحزب بوسط القاهرة، دعا خلاله إلى مسيرة احتجاجية بميدان عبدالمنعم رياض في التاسعة من مساء اليوم.

وفور خروج المسيرة، قابلتها قوات الأمن بقنابل الغاز أجبرت المحتجين على العودة إلى مقر الحزب، بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض.

وذكر أن المتظاهرين عادوا إلى مقر الحزب فيما حاصرتهم رجال الشرطة.

كان البرلمان قد وافق على اتفاقية تيران وصنافير اليوم الأربعاء، بأغلبية الأصوات في جلسة عامة.​

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مصراوي Masrawy

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