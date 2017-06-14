"التضامن" تنفي تلقي 1460 جمعية أهلية بأسيوط تمويلات قطرية

أسيوط - أسامة صديق:

أكد عصام الدين محمد، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، إن الجمعيات الأهلية بالمحافظة البالغ عددها 1460 جمعية لم تتلق أي تمويل قطري أو من أي كيانات إرهابية، مشيرًا إلى أن الجمعيات والمؤسسات تخضع للإشراف المباشر من المختصين بالمديرية والهيئات الرقابية، وأن هناك متابعة دورية لحساباتها وأنشطتها والمنح والتبرعات التى ترد إليها.

وأضاف "محمد" في تصريح لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أنهم فحصوا كل الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشكل دقيق العام الماضي، لحصر الجمعيات التابعة لتنظيم الإخوان وعددها 14 جمعية، وجرى حل 7 منها.

وبحسب التصنيف الإنمائي للأمم المتحدة، إن محافظة أسيوط تضم مائة قرية ضمن الألف قرية الأكثر والأشد احتياجًا على مستوي الجمهورية، وجرى تصنيف مراكز "أبنوب، أبوتيج، منفلوط"، كأقل المراكز في معدلات التنمية، كما تضم المحافظة مقرات للعديد من الهيئات الدولية والمؤسسات والجمعيات الأهلية، وتم ضخ ملايين الجنيهات في أعمال تنموية على مدار الـ"20" عاما الماضية.

وكان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، قد أصدر قرارًا برقم 233 بالموافقة على حل 7 جمعيات مخالفة بنطاق محافظة أسيوط، لارتكابها أخطاء جسيمة وتوقفها عن العمل لعدم وجود مقار أو مجالس إدارة لها.

وتضمن قرار المحافظ في مادته الأولى الموافقة على حل كل من جمعية "دنيا الخير" بأسيوط والمشهرة رقم 1069 لسنة 2011 وسنابل بأسيوط المشهرة برقم 966 لسنة 2011، وشموع بمنفلوط المشهرة برقم 1313 لسنة 2011، والإحسان بالواسطى المشهرة برقم 1006 لسنة 2011، والبشاير لتنمية المجتمع بأبنوب المشهرة برقم 995 لسنة 2011 والأنفال الخيرية بأولاد علي المشهرة برقم 1058 لسنة 2011.

وأشارت المادة الثانية من القرار إلى تشكيل لجنة مكونة من مراجع مالي بمديرية الشئون الاجتماعية وباحث قانونى بمديرية الشئون الاجتماعية ومراجع مالي بمديرية الشئون الاجتماعية، لاتخاذ إجراءات حل وتصفية تلك الجمعيات المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار بما يتوافق مع أحكام القانون والقواعد المنظمة، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور هذا القرار.

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