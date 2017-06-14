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عضو بـ"المصري الديمقراطي": إخلاء الحزب من المعتصمين بعد التفاوض بين "صباحي" والأمن

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مصراوي Masrawy

عضو بـ"المصري الديمقراطي": إخلاء الحزب من المعتصمين بعد التفاوض بين "صباحي" والأمن

10:06 م الأربعاء 14 يونيو 2017

ارشيفية

كتب – سامح غيث:

قال محمد الجندي، عضو أمانة الحقوق والحريات بحزب المصري الديمقراطي، إنه تم التفاوض بين حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، وقوات الأمن المحاصرة لحزب المصري الديمقراطي، لإخلاء الحزب من المعتصمين بداخله.

وأضاف "الجندي" في تصريحات لمصراوي، أنه سيتم إطلاق سراح المقبوض عليهم خلال مسيرة انطلقت من الحزب إلى شارع طلعت حرب بوسط القاهرة.

وانطلقت مسيرة يقودها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وبعض قيادات الحزب المصري الديمقراطي إلى وسط ميدان طلعت حرب، احتجاجًا على موافقة البرلمان على اتفاقية "تيران وصنافير".

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على كل من الدكتور يحيي القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، وجمال الجمل، عضو بتيار الكرامة، ومريم سالم، وعمر محمد؛ الشهير بـ "لينو" عضوين بالتحالف الشعبي.

ووافق البرلمان في وقت سابق اليوم الأربعاء، على الاتفاقية ترسيم الحدود، المثيرة للجدل وسط اعتراضات من النواب المعارضين للاتفاقية.

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