بينهم "يحيي القزاز".. أسماء المقبوض عليهم في مسيرة "تيران وصنافير"

كتب - سامح غيث:

أكد محمد الجندي، عضو أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الأجهزة الأمنية اعترضت مسيرة عدد من أعضاء الحزب وبعض النشطاء السياسيين وضبطت عدد منهم خلال مسيرة يقودها حمدين صباحي.

وأوضح الجندي، أنه حال تجمعهم أمام مقر الحزب؛ للتحرك في مسيرة تدخلت الأجهزة الأمنية وحدثت مناوشات مع حمدين صباحي، وعلى إثر ذلك تم ضبط كل من الدكتور يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، وجمال الجمل، عضو بتيار الكرامة، ومريم سالم، وعمر محمد؛ الشهير بـ "لينو" عضوي بالتحالف الشعب الاشتراكي، مشيرًا إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت اثنين من النشطاء أثناء توجههما لمقر الحزب.

انطلقت منذ قليل مظاهرة يقودها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وبعض قيادات الحزب المصري الديمقراطي؛ إلى وسط ميدان طلعت حرب، احتجاجًا على قرار "تيران وصنافير".

ووافق البرلمان في وقت سابق اليوم الأربعاء، على الاتفاقية المثيرة للجدل وسط اعتراضات من النواب المعارضين للاتفاقية.

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