محافظ سوهاج: تحرير 1338 محضرًا في حملات تموينية خلال شهر
محافظ سوهاج: تحرير 1338 محضرًا في حملات تموينية خلال شهر
08:32 م الأربعاء 14 يونيو 2017
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سوهاج - عمار عبد الواحد:
أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عن قيام مديرية التموين بسوهاج، بالاشتراك مع الوحدات المحلية المختلفة، ومباحث التموين والصحة، والطب البيطري، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بحملات تموينية مكبرة خلال الشهر الماضي، لضبط الأسعار ومراقبة سلامة المنتجات.
وأضاف أن تلك الحملات، أسفرت عن تحرير 1338 محضرًا متنوعًا، منها تحرير 752 محضرًا للمخابز، و227 للأسواق، و359 محضرًا متنوعًا، شملت محلات أغذية وأمن صناعي وبيئة، وإشغال طريق وبيطرية ومخالفات عامة متنوعة.
وشدد "عبد المنعم"، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية التموينية، وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق والمواد التموينية والبترولية والسلع الغذائية بمراكز ومدن المحافظة المختلفة، ومحاربة الجرائم التموينية بشتى صورها، وكذلك التأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة بالأسواق، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
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