خالد داوود: الأمن يحاصر مقر الحزب المصري الديمقراطي.. وألقى القبض على متظاهرين
خالد داوود: الأمن يحاصر مقر الحزب المصري الديمقراطي.. وألقى القبض على متظاهرين
09:56 م الأربعاء 14 يونيو 2017
كتب- نورا ممدوح وأحمد مسعد:
قال خالد داود القيادي بحزب الدستور، إن قوات الأمن تحاصر مقر حزب المصري الديمقراطي بوسط القاهرة حاليًا بعد فضّ المسيرة التي خرجت منذ قليل احتجاجًا على موافقة مجلس النواب على اتفاقية "تيران وصنافير".
وأضاف داوود، في تصريح خاص لمصراوي، إن الأمن ألقى القبض على عدد من المشاركين في المسيرة التي فضتّ فور انطلاقها من مقر الحزب بوسط القاهرة.
فيما أكد مراسل مصراوي، أن الأمن منتشر بكثافة في منطقة وسط البلد، ودفعت بعدد من المدرعات وأفراد الشرطة لمواجهة أية مسيرات احتجاجية جديدة.
كانت قوات الشرطة، فضت مساء الأربعاء، مسيرة احتجاجية شارك فيها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وخالد داوود القيادي في حزب الدستور، وعدد من أعضاء الحزب المصري الديمقراطي ومنعتهم من التوجه إلى ميدان التحرير.
وأفاد مراسل مصراوي، أنه بعد موافقة مجلس النواب على اتفاقية "تيران وصنافير" عقد الحزب المصري الديمقراطي اجتماعًا في مقر الحزب بوسط القاهرة، دعا خلاله إلى مسيرة احتجاجية بميدان عبدالمنعم رياض في التاسعة من مساء اليوم.
وفور خروج المسيرة، قابلتها قوات الأمن بقنابل الغاز أجبرت المحتجين على العودة إلى مقر الحزب، بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض.
وذكر أن المتظاهرين عادوا إلى مقر الحزب فيما حاصرتهم رجال الشرطة.
كان البرلمان قد وافق على اتفاقية تيران وصنافير اليوم الأربعاء، بأغلبية الأصوات في جلسة عامة.
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