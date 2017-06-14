فضّ مسيرة احتجاجية على إقرار "تيران ​وصنافير" بوسط القاهرة

كتب- محمد مهدي ومحمود مصطفى:

فضت قوات الشرطة، مساء الأربعاء، مسيرة احتجاجية شارك فيها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وعدد من أعضاء الحزب المصري الديمقراطي ومنعتهم من التوجه إلى ميدان التحرير.

وأفاد مراسل مصراوي، أنه بعد موافقة مجلس النواب على اتفاقية "تيران وصنافير" عقد الحزب المصري الديمقراطي اجتماعًا في مقر الحزب بوسط القاهرة، دعا خلاله إلى مسيرة احتجاجية بميدان عبدالمنعم رياض في التاسعة من مساء اليوم.

وفور خروج المسيرة، قابلتها قوات الأمن وفرقت المتظاهرين وأجبرتهم على العودة إلى مقر الحزب، بالقرب من ميدان عبدالمنعم رياض.

وذكر أن المتظاهرين عادوا إلى مقر الحزب فيما حاصرتهم رجال الشرطة.

كان البرلمان قد وافق على اتفاقية تيران وصنافير اليوم الأربعاء، بأغلبية الأصوات في جلسة عامة.