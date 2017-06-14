الأمن يدفع بقوات "فضّ الشغب" للسيطرة على مسيرة "تيران وصنافير"

كتب – محمد الصاوي:

قال مصدر أمني، بمديرية أمن القاهرة، إن قوات الأمن كثّفت من تواجدها بمحيط وسط القاهرة، تحسبا لخروج مزيد من التظاهرات الرافضة، لموافقة البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تنتقل بموجبها جزيرتي "تيران وصنافير" للمملكة.

وأضاف المصدر، أنه تم الدفع بعدد من تشكيلات الأمن المركزي، وقوات فضّ الشغب، للسيطرة على أي تجمهر وتعطيل لحركة المرور.

وانطلقت مسيرة يقودها المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وبعض قيادات الحزب المصري الديمقراطي منذ قليل إلى وسط ميدان طلعت حرب، احتجاجًا على موافقة البرلمان على اتفاقية "تيران وصنافير".

وقال سيد الطوخي، نائب رئيس حزب الكرامة لمصراوي، إن قوات الأمن ألقت القبض على جمال الجمل، الكاتب الصحفي من محيط التظاهرة، منوها إلى محاصرة قوات الأمن لمقر الحزب لمنع خروج المظاهرات مرة أخرى.

ووافق البرلمان في وقت سابق اليوم الأربعاء، على الاتفاقية ترسيم الحدود، المثيرة للجدل وسط اعتراضات من النواب المعارضين للاتفاقية.