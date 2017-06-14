تأخير موعد بدء حظر السفر الذي فرضه ترامب وسط تحديات قانونية

واشنطن - (د ب أ):

أرجأ الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، موعد بدء أمره التنفيذى الذى يفرض قيودا على السفر من ست دول ذات أغلبية مسلمة، فى الوقت الذى ينظر فيه القضاء هذه القضية.

وتعد هذه الخطوة ضرورية لأن الأمر الذى كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ، فى مارس الماضى، نص على فرض حظر على تأشيرات الدخول الجديدة من ست دول لمدة 90 يوما، ووقف دخول اللاجئين الجدد لمدة 120 يوما. وبدون هذه الخطوة، كان الأمر التنفيذي سينتهي قبل حل التحديات القانونية التي تعوق تنفيذه.

وفى مذكرة إلى المسؤولين، قال ترامب إن الحكومة تستطيع مواصلة إصدار تأشيرات دخول ويمكنها استقبال الزائرين المؤهلين حتى يتم رفع الأوامر القضائية بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي.

وقد أيدت محكمتا استئناف أمريكيتان قرارات محكمة أدنى بوقف الحظر للسماح بنظر الطعون القانونية ضد الحظر على أساس التمييز الديني. وقد استأنفت إدارة ترامب أمام المحكمة العليا.

وحظر الأمر التنفيذى أصدار تأشيرات جديدة إلى أشخاص من إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما، وسعى أيضا إلى وقف إصدار طلبات الدخول للاجئين الجدد من جميع انحاء العالم لمدة 120يوما.