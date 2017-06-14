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البنتاجون يتولى مسؤولية تحديد أعداد القوات في أفغانستان مستقبلا

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مصراوي Masrawy

البنتاجون يتولى مسؤولية تحديد أعداد القوات في أفغانستان مستقبلا

09:46 م الأربعاء 14 يونيو 2017

البنتاجون يتولى مسؤولية تحديد أعداد القوات في أفغانستان مستقبلا

جيمس ماتيس

واشنطن - (د ب أ):

قال وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ، منحه سلطة تحديد أعداد القوات في أفغانستان في المستقبل.

وأضاف ماتيس، بينما يقوم بإعداد استراتيجية منقحة بشأن أفغانستان لتقديمها إلى ترامب بحلول منتصف يوليو المقبل، إن هذه الخطوة لا تعني زيادة فورية في أعداد القوات في أفغانستان.

كان البيت الأبيض حدد أعداد القوات مسبقا. وأوضح ماتيس أن القرارات سيتم اتخاذها بالاشتراك مع مختلف القطاعات في الإدارة.

وأشار ماتيس: "سوف نحدد معا بالتنسيق بين الوكالات الطريق المستقبلي، وسأحدد حجم الالتزام العسكري الأمريكي بما يتوافق مع التوجيه الاستراتيجي للقائد الأعلى ترامب والسياسة الخارجية كما يمليها وزير الخارجية ريكس تيلرسون".

يذكر أن الولايات المتحدة لديها حوالي 8400 مقاتل متمركز في أفغانستان، وأن الجيش يسعى لزيادة تواجده منذ شهور.

وبحسب تقارير إعلامية أمريكية، اقترحت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" إرسال قوات إضافية تتراوح ما بين 3000 إلى 5000 مقاتل إضافي وسط تدهور الحالة الأمنية في البلاد والتقدم الذي حققته جماعة طالبان.

وتسيطر الأفغانية على 60 بالمئة فقط من مناطق البلاد وتتحمل القوات المحلية أكثر من طاقتها.

ويقيّم حلف شمال الأطلسي "ناتو" كذلك إرسال قوات إضافية.

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