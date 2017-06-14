أخبار عاجلة

وزيرة التخطيط: عرض خطة "تكامل البنية المعلوماتية" على اجتماع الحكومة -
مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير -
الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض تجتمع اليوم لبحث المشاركة في تظاهرات الغد -
وزير القوى العاملة يدعو المصريين في الخارج لإقامة مشروعات في مصر -
قائمة أولية بأسماء 156 نائبا صوتوا بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافير -
وفد من "القومي للبحار" يزور مشروع "بركة غليون" للاستزراع السمكي -
«سخر من وزنها وزواجها 10 مرات».. 6 مشاهد من حلقة «سهير رمزي» مع «رامز» -
درست الإسلام وغيرت مذهبها للانفصال عن زوجها.. معلومات مثيرة عن «هالة صدقي» -
الفيفا والكاف يهنئان «صلاح» بعيد ميلاده الـ25 -
اليوم.. اختبار أخير لـ«متعب» لتحديد موقفه من مواجهة سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

ميركل تعلن اعتزام حكومتها توسيع نطاق الجهود الدفاعية والتعاون التنموي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ميركل تعلن اعتزام حكومتها توسيع نطاق الجهود الدفاعية والتعاون التنموي

09:43 م الأربعاء 14 يونيو 2017

ميركل تعلن اعتزام حكومتها توسيع نطاق الجهود الدفاعية والتعاون التنموي

المستشارة الألمانية انجيلا ميركل

ميزيبرج - (د ب أ):

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل اعتزام حكومتها توسيع نطاق الجهود الدفاعية والتعاون التنموي.

جاء ذلك على هامش لقاء عقدته ميركل مع ممثلي الاحزاب والمؤسسات مساء اليوم الأربعاء في قصر الضيافة في ميزيبرج.

وفي هذا الإطار، أشارت ميركل إلى هدف رفع نفقات الدفاع إلى 2% والتعاون التنموي إلى 7ر0% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضافت ميركل أن " من غير المعقول أن يفعل المرء شيئا على جانب، ولا يفعل أي شيء على الجانب الآخر"، وتابعت أنه ربما تعين، في قضية العولمة العادلة، سلوك طرق جديدة للغاية في سياسة التنمية.

وأعربت ميركل عن تفاؤلها حيال إمكانية التوصل إلى حلول جيدة.

من جانبه، أوضح زيجمار جابريل، وزير الخارجية ونائب المستشارة، أنه وميركل يعلمان أن الجيش ليس هو الشيء الوحيد المهم بالنسبة لتحقيق الاستقرار، وأضاف أن بلاده رائدة في الموقف الذي يرى " أنه لا يمكننا أن نحقق أي سلام وأي استقرار بالحلول العسكرية وحدها".

ولفت جابريل إلى أن أفضل من يعرف ذلك هم العسكريون أنفسهم، ومن ثم فهم يطالبون، بشكل متكرر، بتنمية مستدامة في مناطق الصراع.

وأشار جابريل إلى أن موازنة الدفاع ارتفعت في الوقت الراهن بنسبة 14% وموازنة التعاون التنموي بنسبة 8ر1%، وأضاف مازحا:" لو كنت الآن في معركة انتخابية، لقلت إن هذا الأمر يجب أن يتغير".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • جابريل يعرب عن ارتياحه بشأن سلامة الصحفي يوجيل المحتجز في تركيا

    جابريل يعرب عن ارتياحه بشأن سلامة الصحفي يوجيل المحتجز في تركيا

    أخبار
  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار
  • جابريل يسعى لمنح مجلس النواب الألماني حق المشاركة في الرأي في صادرات الأسلحة

    جابريل يسعى لمنح مجلس النواب الألماني حق المشاركة في الرأي في صادرات

    أخبار
  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق

    الصحة: ارتفاع عدد مصابي حريق "مول " إلى 3 أشخاصأخبار

  • بالفيديو والصور.. حريق ضخم يلتهم برجًا سكنيًا في لندن

    والصور.. حريق ضخم يلتهم برجًا سكنيًا في لندنأخبار

  • أحمد شفيق يطالب باستفتاء شعبي حول تيران وصنافير

    أحمد شفيق يطالب باستفتاء شعبي حول تيران وصنافيرأخبار

  • تعليق ساخر من عمرو أديب على واقعة اعتداء هيثم الحريري على نائبة برلمانية

    تعليق ساخر من عمرو أديب على واقعة اعتداء هيثم الحريري على نائبة برلمانيةأخبار

  • صيف ناري بالزمالك.. صفقة إفريقية ثالثة في الطريق

    صيف ناري بالزمالك.. صفقة إفريقية ثالثة في الطريقرياضة

  • السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصة

    يصدر قرارًا بتعديل بعض الأحكام المنظمة لإدارة البورصةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير

مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير

وزير القوى العاملة يدعو المصريين في الخارج لإقامة مشروعات في مصر

وزير القوى العاملة يدعو المصريين في الخارج لإقامة مشروعات في مصر

مصر تبدأ تنفيذ أضخم محطة لتوليد الكهرباء بالشرق الأوسط بتكلفة 2.7 مليار دولار

مصر تبدأ تنفيذ أضخم محطة لتوليد الكهرباء بالشرق الأوسط بتكلفة 2.7 مليار دولار

«هيومن رايتس»: قمع الحريات الأساسية في مصر بلغ أشده

«هيومن رايتس»: قمع الحريات الأساسية في مصر بلغ أشده