محافظ الإسماعيلية يحيل ملف التعديات على أرض مستشفى المنارة للنيابة
محافظ الإسماعيلية يحيل ملف التعديات على أرض مستشفى المنارة للنيابة
09:46 م الأربعاء 14 يونيو 2017
ارشيفية
الإسماعيلية - إنجي هيبة:
قرر اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، إحالة ملف التعديات على قطعة الأرض المخصصة لإقامة مستشفى المنارة التخصصي من قبل إدارة جمعية الكشافة الجوية، إلى النيابة العامة، للتحقيق ومحاسبة المتسببين في إهدار المال العام.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية من قبل محافظ الإسماعيلية، يرافقه المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومحمد عبد المنعم رئيس حي ثالث، والمهندس أسامة عبد العزيز رئيس لجنة التخطيط العمرانى بالمحافظة، لموقع المستشفى، الذي بيع بالمزاد العلني.
وقال "طاهر" خلال الجولة، إنه لا محال من فرض سيادة القانون وإنه لا استثناءات لأي أحد، فالقانون فوق الجميع والكل سواء فى الحقوق والواجبات، مضيفًا: "أنا لست محافظًا للإسماعيلية ولكني محافظ على الإسماعيلية وجميع مواطنيها بمختلف طوائفهم".
وأصدر محافظ الإسماعيلية، تعليماته لرئيس حى ثالث باتخاذ اللازم لهدم التعديات التى نفذتها إدارة جمعية الكشافة الجوية على جزء من الأرض المخصصة للمستشفى، وإقامة سور فاصل بينهما بمعرفة القائمين على إنشاء المستشفى، تحت إشراف التخطيط العمراني.
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