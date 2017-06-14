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الدفاع المدني: لا خوف من انهيار مبنى البرج المحترق في لندن

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مصراوي Masrawy

الدفاع المدني: لا خوف من انهيار مبنى البرج المحترق في لندن

09:18 م الأربعاء 14 يونيو 2017

الدفاع المدني: لا خوف من انهيار مبنى البرج المحترق في لندن

ارشيفية

لندن - (د ب أ):

قال جهاز الدفاع المدني في لندن إنه ليس هناك خطر من انهيار البرج، الذي اندلع فيه حريق اليوم الأربعاء.

وقال الدفاع المدني إن خبراء فحصوا المبنى وتأكدوا أنه آمن وأنه لا يمثل خطرا على قوات الإطفاء، التي لا تزال تواصل أعمالها مساء اليوم.

وكان متحدث باسم قوات الإطفاء قد أكد أن قوات الإطفاء ستظل تواصل عمليها ليلة الأربعاء.

أكدت قوات الدفاع المدني في لندن أنها أنقذت 65 شخصا حتى الآن من ألسنة نيران الحريق الذي اندلع، اليوم الأربعاء، في أحد الأبراج السكنية وسط العاصمة البريطانية لندن.

وقال متحدث باسم رجال الإطفاء إنهم نجحوا في الوصول لجميع طوابق البرج الـ 24.

وتوفي 12 شخصا على الأقل جراء الحريق الذي اندلع في برج جرينفيل في ضاحية نورث كينسنجتون بلندن ابتداء من الطابق الثاني، وامتد للطابق الـ24، حيث امتدت ألسنة اللهب على جانبي المبنى وغطى الدخان سماء المدينة.

ولم تستبعد الشرطة ارتفاع أعداد ضحايا الحريق، حسبما أكد متحدث باسمها في وقت سابق.

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