الحلقة (11) من "لعبة الموت": كريم يعترف لـ"نايا" بحبه

كتب : فاطمة النشابي منذ 20 دقيقة

بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل لعبة الموت بحديث بين أنجي ونايا عن علاقة نهي بكريم وكيف اختارت الوقت الصحيح لدخول حياته بعدما كان قد خرج من علاقة فاشلة، وتخبرها أن كريم تزوج من فتاة أجنبية وانجب منها فتاة وفي يوم من الأيام عاد إلى المنزل ولم يجدهما.

تذهب منال لزيارة الطبيب النفسي الذي قصده عاصم سابقا وتخبره عن حالة عاصم النفسية السيئة والتي يتوجب منه التدخل لإنقاذ حياة عاصم، ويروي عاصم لشقيقته منال كيف تعرف على نايا، ويوهم نفسه أن نايا انتحرت بالبحر لأنها أرادت أن ترضيه.

يعترف كريم لـ"نايا" بأنه عاد من شرم الشيخ لأجلها لأنه لا يستطيع الابتعاد عنها ويعترف لها بحبها، ولكن نايا تطلبهه التروي والتأني لأنه لا يعرف شيئا عنها.

توافق نايا على مرافقة كريم إلى شرم الشيخ لمقابلة الوفد الألماني.