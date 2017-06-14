أخبار عاجلة

وزيرة التخطيط: عرض خطة "تكامل البنية المعلوماتية" على اجتماع الحكومة -
مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير -
الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض تجتمع اليوم لبحث المشاركة في تظاهرات الغد -
وزير القوى العاملة يدعو المصريين في الخارج لإقامة مشروعات في مصر -
قائمة أولية بأسماء 156 نائبا صوتوا بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافير -
وفد من "القومي للبحار" يزور مشروع "بركة غليون" للاستزراع السمكي -
«سخر من وزنها وزواجها 10 مرات».. 6 مشاهد من حلقة «سهير رمزي» مع «رامز» -
درست الإسلام وغيرت مذهبها للانفصال عن زوجها.. معلومات مثيرة عن «هالة صدقي» -
الفيفا والكاف يهنئان «صلاح» بعيد ميلاده الـ25 -
اليوم.. اختبار أخير لـ«متعب» لتحديد موقفه من مواجهة سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الإعدام شنقًا لمتهمَين أطلقا النيران على سيارة شرطة بالإسماعيلية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الإعدام شنقًا لمتهمَين أطلقا النيران على سيارة شرطة بالإسماعيلية

08:41 م الأربعاء 14 يونيو 2017

الإعدام شنقًا لمتهمَين أطلقا النيران على سيارة شرطة بالإسماعيلية

الإسماعيلية - إنجي هيبة:

قضت محكمة جنايات التل الكبير بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار خالد عبد الرحمن سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد منيع وأحمد أمين، بأمانة سر أحمد عطية وأحمد عبد الفضيل، بالإعدام شنقًا غيابيًّا على كلٍّ من: المتهم "أحمد.ع.خ" و"زيدان.ز.ح"، لقيامهما بإطلاق النيران على سيارة شرطة تابعة لوحدة مباحث القصاصين بالإسماعيلية، ما أدى إلى مقتل متهم وإصابة 4 شرطيين آخرين في القضية رقم 4843 لسنة 2016، جنايات القصاصين، والمقيدة برقم 2660 لسنة 2016 حصر جنايات كلي الإسماعيلية.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بأنه أثناء تفقد النقيب أحمد إيهاب، معاون مباحث مركز القصاصين، والقوة المرافقة له الحالة الأمنية بناحية جمعية السادس من أكتوبر دائرة المركز، ألقى القبض على المتهم "قاسم.ح.س"، بحوزته سلاح أبيض، والمتهم "طلال.ح.س"، بحوزته قطعة حشيش، والمتهم "محمود.ع. م" لعدم حمله تحقيق شخصية.

وأثناء استكمال الحملة الأمنية، فوجئ معاون المباحث والقوة المرافقة له، بإطلاق نيران من سيارة على سيارة الشرطة رقم 4592/11، وعلى القوات من أسلحة آلية بحوزة المتهمين، ما أدى إلى مقتل المتهم "طلال.ح.س"، كان يستقل سيارة الشرطة، وإصابة كل من "محمد.ح.ك"، عريف شرطة بمباحث القصاصين، طلق ناري بالرأس، و "قاسم.ح"، مصاب بطلق نارى، و"حسام.ح.ع"، خفير نظامي، وسائق سيارة وحدة مباحث القصاصين، وفروا هاربين.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ الإسماعيلية: تجهيز44 ساحة لآداء شعائر صلاة عيد الفطر

    محافظ الإسماعيلية: تجهيز44 ساحة لآداء شعائر صلاة عيد الفطر

    أخبار
  • محافظ الإسماعيلية يشهد حفل إفطار الأطفال الأيتام بمدرسة راهبات الفرنسيسكان

    محافظ الإسماعيلية يشهد حفل إفطار الأطفال الأيتام بمدرسة راهبات الفرنسيسكان

    أخبار
  • إخلاء سبيل مسئول كبير بالقنطرة بكفالة على ذمة اتهامه بتقاضي رشوة

    إخلاء سبيل مسئول كبير بالقنطرة بكفالة على ذمة اتهامه بتقاضي رشوة

    أخبار
  • بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد منتجات الصوب النموذجية بمشروع قرية الأمل

    بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد منتجات الصوب النموذجية بمشروع قرية

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ

    مصراوي ينشر قائمة أعضاء تشريعية النواب الموافقين والرافضين لـ"تيرانأخبار

  • طائرة

    طائرة " للطيران" الجديدة تصل القاهرة اليومأخبار

  • خبير أرصاد: موجة حر جديدة الخميس المقبل

    خبير أرصاد: موجة حر جديدة الخميس المقبلأخبار

  • تعليق ساخر من عمرو أديب على واقعة اعتداء هيثم الحريري على نائبة برلمانية

    تعليق ساخر من عمرو أديب على واقعة اعتداء هيثم الحريري على نائبة برلمانيةأخبار

  • بعد 30 دقيقة..

    بعد 30 دقيقة.. "الأمن القومي" توافق على "تيران وصنافير سعودية"أخبار

  • الأهلي: حسمنا صفقتين.. ومفاوضات مستمرة مع آخرين

    الأهلي: حسمنا صفقتين.. ومفاوضات مستمرة مع آخرينرياضة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير

مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير

وزير القوى العاملة يدعو المصريين في الخارج لإقامة مشروعات في مصر

وزير القوى العاملة يدعو المصريين في الخارج لإقامة مشروعات في مصر

مصر تبدأ تنفيذ أضخم محطة لتوليد الكهرباء بالشرق الأوسط بتكلفة 2.7 مليار دولار

مصر تبدأ تنفيذ أضخم محطة لتوليد الكهرباء بالشرق الأوسط بتكلفة 2.7 مليار دولار

«هيومن رايتس»: قمع الحريات الأساسية في مصر بلغ أشده

«هيومن رايتس»: قمع الحريات الأساسية في مصر بلغ أشده