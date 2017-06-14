الإعدام شنقًا لمتهمَين أطلقا النيران على سيارة شرطة بالإسماعيلية
الإعدام شنقًا لمتهمَين أطلقا النيران على سيارة شرطة بالإسماعيلية
08:41 م الأربعاء 14 يونيو 2017
الإسماعيلية - إنجي هيبة:
قضت محكمة جنايات التل الكبير بالإسماعيلية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار خالد عبد الرحمن سالم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد منيع وأحمد أمين، بأمانة سر أحمد عطية وأحمد عبد الفضيل، بالإعدام شنقًا غيابيًّا على كلٍّ من: المتهم "أحمد.ع.خ" و"زيدان.ز.ح"، لقيامهما بإطلاق النيران على سيارة شرطة تابعة لوحدة مباحث القصاصين بالإسماعيلية، ما أدى إلى مقتل متهم وإصابة 4 شرطيين آخرين في القضية رقم 4843 لسنة 2016، جنايات القصاصين، والمقيدة برقم 2660 لسنة 2016 حصر جنايات كلي الإسماعيلية.
تعود أحداث الواقعة إلى شهر أغسطس من العام الماضي، عندما تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بأنه أثناء تفقد النقيب أحمد إيهاب، معاون مباحث مركز القصاصين، والقوة المرافقة له الحالة الأمنية بناحية جمعية السادس من أكتوبر دائرة المركز، ألقى القبض على المتهم "قاسم.ح.س"، بحوزته سلاح أبيض، والمتهم "طلال.ح.س"، بحوزته قطعة حشيش، والمتهم "محمود.ع. م" لعدم حمله تحقيق شخصية.
وأثناء استكمال الحملة الأمنية، فوجئ معاون المباحث والقوة المرافقة له، بإطلاق نيران من سيارة على سيارة الشرطة رقم 4592/11، وعلى القوات من أسلحة آلية بحوزة المتهمين، ما أدى إلى مقتل المتهم "طلال.ح.س"، كان يستقل سيارة الشرطة، وإصابة كل من "محمد.ح.ك"، عريف شرطة بمباحث القصاصين، طلق ناري بالرأس، و "قاسم.ح"، مصاب بطلق نارى، و"حسام.ح.ع"، خفير نظامي، وسائق سيارة وحدة مباحث القصاصين، وفروا هاربين.
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