أخبار عاجلة

وزيرة التخطيط: عرض خطة "تكامل البنية المعلوماتية" على اجتماع الحكومة -
مصراوي ينشر قائمة بـ 102 نائب قالوا "لا" لسعودية تيران وصنافير -
الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض تجتمع اليوم لبحث المشاركة في تظاهرات الغد -
وزير القوى العاملة يدعو المصريين في الخارج لإقامة مشروعات في مصر -
قائمة أولية بأسماء 156 نائبا صوتوا بالموافقة على اتفاقية تيران وصنافير -
وفد من "القومي للبحار" يزور مشروع "بركة غليون" للاستزراع السمكي -
«سخر من وزنها وزواجها 10 مرات».. 6 مشاهد من حلقة «سهير رمزي» مع «رامز» -
درست الإسلام وغيرت مذهبها للانفصال عن زوجها.. معلومات مثيرة عن «هالة صدقي» -
الفيفا والكاف يهنئان «صلاح» بعيد ميلاده الـ25 -
اليوم.. اختبار أخير لـ«متعب» لتحديد موقفه من مواجهة سموحة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

الجبلاية تقرر إعادة مزايدة حقوق الرعاية

Google+ Print
الجبلاية تقرر إعادة مزايدة حقوق الرعاية الجبلاية تقرر إعادة مزايدة حقوق الرعاية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

 أكد مصدر قانوني بالجبلاية، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قرر إعادة مزايدة حقوق الرعاية مرة أخرى، لتقام يوم الأربعاء المقبل بشكل مبدئي، بعدما تقرر تأجيلها وإعادتها خاصة وأن العروض المالية لم تصل إلى المبلغ المطلوب للقيمة التقديرية كحد أدنى وهو 450 مليون جنيه، للحصول على الحقوق لخمس سنوات مقبلة.

كانت شركة بريزينتشن سبورت، تقدمت بأعلى العروض في المزايدة التي جرت اليوم الأربعاء، بعرض قيمته 365 مليون جنيه، فيما توقف عرض وكالة الأخبار، عند 360 مليون جنيه، ووصل عرض وكالة الأهرام للإعلان إلى 355 مليون جنيه، وهو ما تقرر معه تأجيل المزايدة وإعادتها مرة أخرى.

شاهد أيضا

وأعلن مجلس الجبلاية إعادة المزايدة من جديد الأسبوع المقبل، بنفس الشروط السابقة، وبنفس كراسة الشروط وبنفس الشركات الثلاثة، التي تقدمت للحصول على الحقوق مع تخفيض الحد الأدنى لقيمة الرعاية بنسبة 10% وفقا للقانون، ليصبح الرقم المطلوب كقيمة تقديرية هو 405 مليون جنيه فقط، وفي حالة الوصول لهذا الرقم سيتم إرساء المزايدة على الشركة التي تعرضه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إيفرتون يضم حارس سندرلاند

إيفرتون يضم حارس سندرلاند

إدارة اليونايتد تتوصل لاتفاق نهائي مع موراتا

إدارة اليونايتد تتوصل لاتفاق نهائي مع موراتا

ساوثهامبتون يستهدف مدرب دورتموند السابق

ساوثهامبتون يستهدف مدرب دورتموند السابق

«أبل» تكشف أهدافها في تطوير السيارات ذاتية القيادة

«أبل» تكشف أهدافها في تطوير السيارات ذاتية القيادة