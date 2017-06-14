الجبلاية تقرر إعادة مزايدة حقوق الرعاية

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أكد مصدر قانوني بالجبلاية، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، قرر إعادة مزايدة حقوق الرعاية مرة أخرى، لتقام يوم الأربعاء المقبل بشكل مبدئي، بعدما تقرر تأجيلها وإعادتها خاصة وأن العروض المالية لم تصل إلى المبلغ المطلوب للقيمة التقديرية كحد أدنى وهو 450 مليون جنيه، للحصول على الحقوق لخمس سنوات مقبلة.

كانت شركة بريزينتشن سبورت، تقدمت بأعلى العروض في المزايدة التي جرت اليوم الأربعاء، بعرض قيمته 365 مليون جنيه، فيما توقف عرض وكالة الأخبار، عند 360 مليون جنيه، ووصل عرض وكالة الأهرام للإعلان إلى 355 مليون جنيه، وهو ما تقرر معه تأجيل المزايدة وإعادتها مرة أخرى.

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وأعلن مجلس الجبلاية إعادة المزايدة من جديد الأسبوع المقبل، بنفس الشروط السابقة، وبنفس كراسة الشروط وبنفس الشركات الثلاثة، التي تقدمت للحصول على الحقوق مع تخفيض الحد الأدنى لقيمة الرعاية بنسبة 10% وفقا للقانون، ليصبح الرقم المطلوب كقيمة تقديرية هو 405 مليون جنيه فقط، وفي حالة الوصول لهذا الرقم سيتم إرساء المزايدة على الشركة التي تعرضه.