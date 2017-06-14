كرم كردي: وارد التفكير في بيع حقوق رعاية اتحاد الكرة بشكل منفصل

التحرير

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كشف كرم كردي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه من الممكن التفكير في بيع حقوق رعاية اتحاد الكرة بشكل منفصل كما كان في الأعوام السابقة.

وقال كردي لـ "التحرير"، إن العروض التي قدمتها الشركات في مزايدة الرعاية لاترقى لطموح اتحاد الكرة، موضحًا أنه لا يوجد ما يُجبر الجبلاية على وضع حد أدنى للمبلغ المطلوب في كراسة الشروط كما تدّعي شركة بريزنتيشن.

وتابع، بأن القيمة التقديرية التي يرغب اتحاد الكرة في الحصول عليها لاتوضع في كراسة الشروط وإنما يتم وضعها في مظروف مغلق لايتم فتحه إلا وقت المزايدة وهو أمر مُتعارف عليه.

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وأكد كردي، أنه من الصعب فتح باب القيد قبل انطلاق البطولة العربية يوم 21 يوليو المقبل.

وقال عضو الجبلاية، إن آخر موعد للقيد في البطولة العربية 11 يوليو وبالتالي فان فتح القيد قبل هذا الموعد يعني أنه سيتم فتح القيد المحلي اثناء بطولة الدوري وهو ما سيحدث ارتباكًا شديدًا للأندية.