برنامج الأغذية العالمي يسلم مساعدات غذائية للنازحين في 7 مناطق في سوريا
برنامج الأغذية العالمي يسلم مساعدات غذائية للنازحين في 7 مناطق في سوريا
08:12 م الأربعاء 14 يونيو 2017
برنامج الأغذية العالمي
القاهرة- (أ ش أ):
سلَم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، بتسليم مساعدات غذائية إلى النازحين في 7 مناطق يصعب الوصول إليها في محافظتي الرقة ودير الزور في شمالي سوريا بعد تعليق عمليات التسليم المنتظمة للمساعدات الإنسانية طوال أكثر من ثلاث سنوات بسبب الصراع والحصار.
وذكر بيان وزعه مكتب البرنامج بالقاهرة، أنه تم تسليم هذا الأسبوع 16 شاحنة محملة بإمدادات تكفي شهراً من المساعدات الغذائية التي يقدمها البرنامج إلى 80 ألف نازح وصلوا إلى أجزاء من الرقة ودير الزور والحسكة حيث قدم البرنامج أيضاً إمدادات شهرية من المكملات الغذائية المخصصة لمعالجة سوء التغذية والوقاية منه، إلى ما يقرب من 5 آلاف طفل.
وأوضح أن عمليات توزيع المساعدات تستمر مع خطط لمواصلة عمليات التسليم المنتظمة لتصل إلى ما مجموعه 500ر185
ألف شخص كل شهر في مواقع تشمل: عين عيسى والطبقة والجرنية وتل أبيض والكرامة وسلوك في محافظة الرقة، وأبو خشب في دير الزور وكذلك مخيم مبروكة في محافظة الحسكة، الذي يستضيف النازحين من الرقة.
وأشار البيان إلى أن البرنامج يقدم شهرياً مساعدات غذائية إلى أربعة ملايين شخص من المحتاجين في جميع المحافظات الأربع عشرة في سوريا وكذلك سوف يقوم بتوسيع نطاق الدعم من أجل تعافي البلاد على المدى الطويل، من خلال التركيز على سبل كسب العيش والتغذية، وتحسين فرص حصول الأطفال في سوريا على التعليم الابتدائي، من خلال الوجبات المدرسية.
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