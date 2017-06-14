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سقوط العديد من الضحايا جراء اطلاق نار في الولايات المتحدة

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مصراوي Masrawy

سقوط العديد من الضحايا جراء اطلاق نار في الولايات المتحدة

08:10 م الأربعاء 14 يونيو 2017

سقوط العديد من الضحايا جراء اطلاق نار في الولايات المتحدة

الشرطة الأمريكية

سان فرانسيسكو - (د ب ا):

قال مسؤولون إن العديد من الضحايا نقلوا إلى المستشفى بعد أن فتح اليوم الأربعاء مسلح النار على منشأة تابعة لوكالة الخدمة البريدية المتحدة (يو بي أس) فى سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا جنوب غربي الولايات المتحدة .

واكدت شرطة سان فرانسيسكو لشبكة "فوكس نيوز" اطلاق النار فى المركز، وحثت الاشخاص فى المنطقة بعدم التواجد في الشوارع.

وذكر مستشفى سان فرانسيسكو انه استقبل العديد من الضحايا لكن لم يتم تحديد حالاتهم .

وقالت موظفة في المركز إن المسلح فتح النار على أرضية الفرز الرئيسية.

وأكد متحدث باسم شركة" يو بي إس " في بيان الحادث في المنشأة.

وأضاف البيان أن "اجهزة انفاذ القانون المحلية تسيطر على المنشأة وتجري تحقيقا وتتعاون الشركة مع اجهزة انفاذ القانون، ولا يمكننا تقديم معلومات عن هوية الاشخاص المعنيين في هذا الوقت بانتظار تحقيقات الشرطة".

ولم يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل .

يأتي الحادث بعد إعلان الشرطة الأمريكية في وقت سابق اليوم الأربعاء عن اصابة خمسة ،من بينهم ستيف سكاليس، زعيم الأغلبية في الكونجرس الأمريكي ، بعد تعرضهم لاطلاق نار من مسلح ، تمكنت الشرطة من قتله .

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