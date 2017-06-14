غدًا.. مجلس الوزراء يناقش الصيغة النهائية للائحة قانون الاستثمار التنفيذية
غدًا.. مجلس الوزراء يناقش الصيغة النهائية للائحة قانون الاستثمار التنفيذية
07:57 م الأربعاء 14 يونيو 2017
مجلس الوزراء
كتب- محمد غايات:
يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، غدا الخميس، اجتماع مجلس الوزراء بمقر الهيئة العامة للإستثمار، وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات الاقتصادية والاجتماعية الهامة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، كما يتابع المجلس نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ألمانيا، خاصةً أن الزيارة كانت تحمل العديدة من المقابلات الاقتصادية وإبرام عددًا من الاتفاقيات بين الدولتين.
كما يتطرق الاجتماع إلى مناقشة استمرار حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة وسرعة وإنهاء تلك التعديات بالإضافة سرعة تنفيذ طالبي التقنين.
كما يناقش المجلس المتابعة المستمرة لضبط أسعار السلع الغذائية، وتوفيرها بالأسواق، بالإضافة إلى متابعة تنقية بطاقات التموين وعرض الإعداد التي تم رفعها من منظومة الدعم وذلك مع اقتراب انتهاء المدة التي حددتها الحكومة لتنقية بطاقات التموين 30 يونيو الجاري.
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