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فيديو| بكري لشفيق: «المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.. راجع موقفك»

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فيديو| بكري لشفيق: «المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.. راجع موقفك» فيديو| بكري لشفيق: «المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.. راجع موقفك»

التحرير

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هاجم النائب البرلماني، مصطفى بكري، رئيس الوزراء والمرشح الرئاسي السابق، الفريق أحمد شفيق، حول تأييده موقفه من جزيرتي تيران وصنافير، :"راجع موقفك يا شفيق".

وقال بكري، خلال اتصال هاتفي اليوم ببرنامج "بين السطور" المذاع عبر فضائية "on live"، :"شفيق رجع في كلامه بعدما صرح من قبل أن الجزيرتين سعوديتين"، مشيرًا إلى أن الفريق شخصية وطنية.

ووجه بكري حديثه لشفيق: "المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.. فانت قاتلت ودافعت عن ، أرجوك راجع موقفك".

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يذكر أن الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، طالب بإجراء استفتاء شعبي على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي تقضي بسعودية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر أو إحالتها للمحكمة الدستورية العليا، مؤكدًا إن مصر لديها السيادة على تيران وصنافير.

 

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التحرير

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