الرئيس الصيني يجتمع بإنفانتينو وسط تكهنات برغبة بلاده في تنظيم كأس العالم مستقبلا

بكين (د ب أ)

التقى الرئيس الصيني شي جين بينج بالسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأربعاء، مما عزز من التكهنات التي أشارت إلى رغبة البلد الآسيوي في استضافة نهائيات كأس العالم مستقبلا.

وأبلغ الرئيس الصيني، المعروف بولعه الشديد لكرة القدم، انفانتينو، خلال اجتماعهما الذي عقد بقاعة الشعب الكبرى أن الصين سوف تبذل جهودا قوية لتطوير مستوى كرة القدم بها تدريجيا، حسبما أفادت محطة (سي سي تي في) الحكومية الصينية.

ويبدو أن الطريق مازال طويلا أمام الصين نحو تحقيق هدفها المنشود، حيث يقبع المنتخب الصيني في المركز الثاني والثمانين عالميا في آخر تصنيف شهري للمنتخبات أصدره فيفا الشهر الحالي، كما تبدو حظوظه ضئيلة للغاية في التأهل إلى نهائيات كأس العالم التي ستقام بروسيا العام المقبل.

ويتذيل منتخب الصين ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال برصيد ست نقاط، بفارق ست نقاط خلف منتخب أوزبكستان صاحب المركز الثالث، المؤهل لخوض الملحق العالمي للصعود إلى كأس العالم، وذلك قبل جولتين على نهاية مباريات المجموعة.

من جانبه، أثنى إنفانتينو على اهتمام الصين بكرة القدم، مشيرا إلى أن تطوير اللعبة في البلاد يمثل أهمية عالمية وأولوية بالنسبة لفيفا.

ويتنبأ المراقبون بأن الصين تعتزم التقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس العالم عام 2030 أو 2034.

ويتمثل الخيار الآخر لتنظيم الصين للمونديال في الاقتراح الذي تقدم به مون جيه إن رئيس كوريا الجنوبية أول أمس الاثنين، الذي دعا لتقدم بلاده وكوريا الشمالية والصين واليابان بعرض للتنظيم المشترك لكأس العالم عام 2030.

ولم يتأهل منتخب الصين لنهائيات كأس العالم سوى في نسخة البطولة عام 2002 التي أقيمت بكوريا الجنوبية واليابان، وشهدت خسارته في مبارياته الثلاث بدور المجموعات، في الوقت الذي يطمح فيه الرئيس الصيني في حصول منتخب بلاده على اللقب العالمي بحلول عام 2050.