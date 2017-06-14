جوتيريش يدين الهجوم المسلح على ساسة أمريكيين

نيويورك (د ب أ)

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو جوتيريش، بشدة الهجوم المسلح على ساسة أمريكيين من الحزب الجمهوري بالقرب من العاصمة الأمريكية واشنطن.

وكان هؤلاء الساسة وهم نواب بالكونجرس يتدربون من اجل خوض مباراة "بيسبول" خيرية عندما قام مسلح، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، بإطلاق النار عليهم ما ادى الى اصابة السيناتور الجمهوري ستيف سكاليس، زعيم الأغلبية في الكونجرس الأمريكي، في فخده، حيث خضع لعملية جراحية، كما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين.

من جانبه، أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب في وقت لاحق أن منفذ الهجوم مات متأثرا بجراحه.

وردت الشرطة والحرس بإطلاق النار على منفذ الاعتداء.

وقال جوتيريش على لسان المتحدث باسمه:" نحن ندين الهجوم، ونتمنى الشفاء العاجل للنائب وللمصابين الآخرين".