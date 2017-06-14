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مسؤولون اسرائيليون يؤيدون إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" القطرية

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مصراوي Masrawy

مسؤولون اسرائيليون يؤيدون إغلاق مكتب قناة "الجزيرة" القطرية

07:16 م الأربعاء 14 يونيو 2017

وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان في القدس في

القدس المحتلة (أ ف ب)
أعلن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان الاربعاء انه يدعم فكرة اغلاق مكتب قناة "الجزيرة" القطرية في إسرائيل بعد أن قامت دول عربية باغلاق مكاتبها.

وقال ليبرمان للاذاعة العامة إنه "لا يوجد أي سبب لمواصلة قناة الجزيرة بثها من إسرائيل. هذه ليست وسيلة إعلام، هذه اداة دعائية على النمط السوفييتي وألمانيا النازية".

واضاف ليبرمان أن "كافة التقارير عن اسرائيل متحيزة ومعادية بينما لا تقول هذه القناة اي شيء ضد إيران".

وردا على سؤال حول موعد اغلاق مكاتب الجزيرة، أجاب ليبرمان بحذر معترفا أنه يجب العثور على "مخرج قانوني".

وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان بامكان مسؤولي مكتب الجزيرة في إسرائيل التقدم بالتماس ضد أمر الاغلاق المحتمل إلى المحكمة العليا.

وذكرت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو تطرق الى امكانية اغلاق مكاتب الجزيرة في بداية الأسبوع، ولكنه لم يبادر بأي خطوة حتى الان.

ويتهم المسؤولون الاسرائيلية القناة القطرية بدعم حركة حماس الاسلامية التي تسيطر على قطاع غزة، والتي تعد العدو اللدود للدولة العبرية.

والجزيرة، إحدى أضخم المحطات في العالم، كانت منذ زمن مصدر أزمات بين قطر وجيرانها الذين يتهمون المحطة بالتحيز وإثارة المشاكل في المنطقة.

قطعت والبحرين والامارات ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت هذه الدول الدوحة بتقديم الدعم لمنظمات متطرفة.

ورفضت قطر بشدة تلك الاتهامات.

هذا المحتوى من

AFP

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