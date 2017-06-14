فيديو| بكري عن تيران وصنافير: «السيسي لن يفرط في ذرة تراب واحدة»

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أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لن يفرط في ذرة تراب من أرض مصر، والجيش لن يخون بلده، خلال تعليقه على قرار البرلمان بالموافقه على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.

وقال بكري، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "بين السطور" المذاع عبر فضائية on live "تم الاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وهناك حوالي 400 نائب صوت بالموافقة، و30 بالاعتراض".

وتابع "البرلمان وافق على الاتفاقية بالأغلبية"، موضحا أن تلك الاتفاقية حصلنا بمقتاضها أن حلايب وشلاتين تقع داخل الحدود المصرية.