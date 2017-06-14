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فيديو| بكري عن تيران وصنافير: «السيسي لن يفرط في ذرة تراب واحدة»

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فيديو| بكري عن تيران وصنافير: «السيسي لن يفرط في ذرة تراب واحدة» فيديو| بكري عن تيران وصنافير: «السيسي لن يفرط في ذرة تراب واحدة»

التحرير

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أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح  لن يفرط في ذرة تراب من أرض ، والجيش لن يخون بلده، خلال تعليقه على قرار البرلمان بالموافقه على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية .

وقال بكري، خلال اتصال هاتفي  ببرنامج "بين السطور" المذاع عبر فضائية on live "تم الاستماع لكافة الآراء ووجهات النظر فيما يتعلق باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، وهناك حوالي 400 نائب صوت بالموافقة، و30 بالاعتراض".

وتابع "البرلمان وافق على الاتفاقية بالأغلبية"، موضحا أن تلك الاتفاقية حصلنا بمقتاضها أن حلايب وشلاتين تقع داخل الحدود المصرية.

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