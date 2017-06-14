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نواب يبحثون الاستقالة الجماعية اعتراضًا على «تيران وصنافير»

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نواب يبحثون الاستقالة الجماعية اعتراضًا على «تيران وصنافير» نواب يبحثون الاستقالة الجماعية اعتراضًا على «تيران وصنافير»

التحرير

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انتقد طلعت خليل عضو مجلس النواب عن مدينة السويس، ما وصفه بسرعة عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين والسعودية المعروفة إعلاميا بـ«تيران وصنافير»، داخل الجلسة العامة للبرلمان والموافقة عليها، معتبرًا ما حدث أكبر مهزلة فى تاريخ مجلس النواب المصرى الذى عمره 150 عامًا.

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وقال خليل، في تصريحات خاصة، إن رئيس المجلس علي عبدالعال رفض التصويت على اتفاقية تعيين الحدود مع نداءًا بالاسم، ثم رفض التصويت الإليكترونى كما رفض إعطاء النواب الكلمات، وتم تمرير الاتفاقية بالمخالفة للوائح والأعراف البرلمانية، مشيرًا إلى أنه تم تسليم تيران وصنافير على غير رغبة الشعب المصرى، وأكد أنه يتواصل مع عدد من النواب من أجل التقدم باستقالات جماعية.

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التحرير

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