نواب يبحثون الاستقالة الجماعية اعتراضًا على «تيران وصنافير»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتقد طلعت خليل عضو مجلس النواب عن مدينة السويس، ما وصفه بسرعة عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المعروفة إعلاميا بـ«تيران وصنافير»، داخل الجلسة العامة للبرلمان والموافقة عليها، معتبرًا ما حدث أكبر مهزلة فى تاريخ مجلس النواب المصرى الذى عمره 150 عامًا.

شاهد أيضا

وقال خليل، في تصريحات خاصة، إن رئيس المجلس علي عبدالعال رفض التصويت على اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية نداءًا بالاسم، ثم رفض التصويت الإليكترونى كما رفض إعطاء النواب الكلمات، وتم تمرير الاتفاقية بالمخالفة للوائح والأعراف البرلمانية، مشيرًا إلى أنه تم تسليم تيران وصنافير على غير رغبة الشعب المصرى، وأكد أنه يتواصل مع عدد من النواب من أجل التقدم باستقالات جماعية.