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رئيس "دفاع البرلمان" يكشف مصير "تيران وصنافير" بعد إقرار الاتفاقية

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مصراوي Masrawy

رئيس "دفاع البرلمان" يكشف مصير "تيران وصنافير" بعد إقرار الاتفاقية

06:34 م الأربعاء 14 يونيو 2017

اللواء كمال عامر

كتب- أحمد علي:

قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الخطوة المقبلة عقب موافقة البرلمان على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية والمعروفة باتفاقية "تيران وصنافير"، هي إرسال موافقة النواب إلى السلطة التنفيذية، تمهيدًا لتفعيلها.

وأوضح عامر، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن الاتفاقية لا تُفعّل من قبل البلدين القائمين بها إلا بعد التصديق عليها من قبل السلطات التشريعية في البلدين.

وأكد أن الأوضاع داخل جزيرتي "تيران وصنافير" لن تتغير وستبقى كما هي، وكل ما سيحدث هو نقل الالتزامات إلى ، مشيرًا إلى أن القوات متعددة الجنسيات وضعها قائم في المياه الإقليمية السعودية طبقاً لشروط توزيع القوات في "المنطقة ج" بمعاهدة السلام الموقعة مع إسرائيل.

وأضاف عامر، أن المملكة العربية السعودية تعهدت بالقيام بجميع الالتزامات تجاه الجزيرتين التي تعهدت بها مصر عقب توقيعها اتفاقية السلام، مشيراً إلى أن مضيق تيران يأخذ طبقا للاتفاقية سمة التجارة الدولية ولا يمكن منع الملاحة فيه لأي سبب.

وأحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الأربعاء، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى الرئيس عبد الفتاح ، بحسب مصادر برلمانية.

ووافق البرلمان في وقت سابق اليوم على الاتفاقية المثيرة للجدل وسط اعتراضات من النواب المعارضين للاتفاقية.

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