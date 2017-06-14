ترامب: وفاة مهاجم رجال الكونجرس فى فيرجينيا
ترامب: وفاة مهاجم رجال الكونجرس فى فيرجينيا
05:47 م الأربعاء 14 يونيو 2017
الرئيس الامريكي دونالد ترامب
واشنطن (دب ا)
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المسلح الذى فتح النار على عدد من رجال الكونجرس خلال تدريب بشان مباراة بيسبول في فيرجينيا مات متأثرا بجروحه.
وأشاد ترامب بدور شرطة الكابيتول(الكونجرس) والشرطة المحلية التي ردت على إطلاق النار فى الإسكندرية بولاية فيرجينيا.
وأضاف ترامب فى تصريحات من البيت الأبيض "نتصرف بشكل جيد في مثل هذه الأوقات، للتذكير بأن كل من يخدم فى عاصمة البلاد يعمل بدافع الحب لبلادنا".
وتابع ترامب قائلا أن السيناتور الجمهوري ستيف سكاليس، الذى أصيب فى اطلاق النار مع عدد اخر، كان صديقا جيدا ووطنيا.
وقال ترامب" إن أمريكا تصلي من أجلكم، وإن أمريكا تصلي من أجل جميع ضحايا إطلاق النار المروع".
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