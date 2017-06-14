5 فنانات هاجمتهن «إليسا».. أحرجت إحداهن وتجاهلت أخرى

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تتعرض الفنانة إليسا لأزمات مختلفة مع زميلاتها بالوسط الفني، لشتى الأسباب التي تفرقهن عن زمالتهن الفنية وصداقتهن، ويرصد موقع "التحرير- لايف" فى التقرير التالي أبرز خلافات إليسا مع بعض مطربات الوطن العربي.

1- إحراج رزان

هاجمت إليسا الممثلة والمطربة والمذيعة اللبنانية رزان أثناء تسلم الأولى جائزة أفضل مطربة بحفل جوائز الموسيقى العربية "الموريكس دور"، الذي قدمته رزان، ‘إذ أحرجتها أمام الجميع، ردا على اتهام الأخيرة المسبق لها بأنها تشتري الجوائز، حيث استدلت بأنها تقدم الجائزة التي تسلمتها بالحفل وعن جدارة.

وعقّبت رزان على ذلك، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، قائلة: "أحب عفويتها، بس يا ريت تهدى وتفكر قبل ما تتكلم.. وهي موهوبة وتستحق فرصا أفضل، باتمنى ليها كل خير".

2- تجاهل بلقيس

تعمدت إليسا تجاهل الفنانة بلقيس وإهانتها، أثناء حوارها مع الإعلامي علي العلياني، ببرنامج "مجموعة إنسان"، وخاصة بعد أن عرض لها مقطع فيديو لبلقيس انتقدت من خلاله تعامل إليسا مع أحد معجبيها بإحدى حفلاتها بسبب رفضها التصوير معه.

وردت إليسا قائلة: "مين عم يحكي؟"، فأجاب العلياني بأنها بلقيس، فقالت: "ممكن ما أعرفها، بلقيس مشهورة بالوطن العربي مش بلبنان أو مصر وأوجه لها تحية"، وأشارت إلى أن بلقيس لا يمكنها أن تحكم على علاقتها بجمهورها من خلال موقف واحد، وأضافت أن لو لديها مقطع فيديو يدل على إهانتها للجمهور تنشره علنا، لافتة إلى أنها من أكثر الفنانين الذين لديهم متابعون على "السوشيال ميديا"، مما يثبت أنها تعامل جمهورها بشكل جيد، واستطردت إليسا قائلة: "ممكن ما أعرفها، بلقيس مشهورة بالوطن العربي مش بلبنان أو مصر وأوجه لها تحية".

3- خلافاتها مع شيرين

بدأت الخلافات بين إليسا والفنانة شيرين عبد الوهاب منذ عام 2010 بعد فوزها الأولى بجائزة Music awards

ووجهت شيرين لها اتهامات بشراء الجائزة، واستمرت الأزمات تنشب بينهما لأعوام، كانت أخراها ما وقع بسبب هجوم شيرين عليها في حفل زفاف الثنائي عمرو سيوسف وكندة علوش إذ قالت: ""أنا عارفة إن حماقي بيحب إليسا، بس أنا مش مشكل عندي كمان في ناس في مصر بتحبني، وعلى فكرة إحنا كله طبيعي ومافيش حاجة عندنا محقونة".

واكتفت إليسا بإعادة نشر تغريدة الملحن محمد رحيم وهو يعلق على غناء إليسا أغنية "مشاعر" لشيرين، حيث قال: "إليسا لما غنيتي مقطع من أغنية مشاعر تمنيت لو كانت الأغنيه لك من الأول".

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4- حرب كلامية بينها وبين هيفاء

شنت الفنانة هيفاء هجوما على إليسا بأحد لقاءاتها التليفزيونية، حيث صرّحت بأن إليسا تغار منها وأنها أصبحت مثل السيارة القديمة التي عفا عليها الزمن لتخطف منها السيارة الجديدة الأضواء.

ورفضت إليسا الرد على هذا الحديث، وبعد مرور الأزمة قالت إليسا ببرنامج "الحكم" مع الإعلامية وفاء الكيلاني إن هيفاء ليست لديها الموهبة متابعة بأنها حققت شهرتها من لا شيء.

5- انتقاد كارول سماحة

انتقدت إليسا تصريحات الفنانة كارول سماحة عن برنامج "x-factor"، الموسم الثاني والتي قالت عنه إنه لم يلق أي صدى، على الرغم من مشاركتهما بلجنة تحكيم البرنامج في موسمه الأول.

وردت إليسا على ذلك خلال حوارها مع وفاء الكيلاني ببرنامج المتاهة، قائلة: "كل المؤشرات تؤكد نجاح The X factor، وتصريحات كارول المسيئة للبرنامج كانت بعد ولادتها، لأنه لم يكن لديها الوقت الكافي لمشاهدته حتى تحكم عليه وتعرف الفرق بين نسخة البرنامج الأخيرة والسابقة لها، خصوصا صداها في مصر والعالم العربي"، وتابعت: "لن أرد عليها، وسأترك إدارة البرنامج ترد عليها، فهي كانت حاملا في طفلتها الأولى، ولم تتابع، لذلك أقول لها إن البرنامج نجح وخصوصا في مصر".