بدأ مذيعًا وصدم الجمهور في «لا تطفئ الشمس».. معلومات لا تعرفها عن «عمرو صالح»

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صدم الجمهور بدوره في مسلسل "لا تطفئ الشمس"، الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالى، خاصة في الحلقة السادسة عشرة التى تصاعدت فيها الأحداث وكشفت عن ميول "نادر" الذي يقوم بدوره الفنان عمرو صالح، الجنسية الشاذة واهتمامه وغيرته على صديقه بشكل استفز الجمهور، وهو الأمر الذي صدمهم وجعله حديث السوشيال ميديا.

من جهة أخرى رأى البعض أن ذلك علامة من علامات النجاح، وأن قدرته على صدمة وإقناع الجمهور بدوره دليل على قدرته التمثيلية العالية.

في وسط ذلك لم يعرف الجمهور الكثير عن الفنان عمرو صالح ونرصد أبرز المعلومات عنه خلال التقرير التالى:



1- حصل على بكالوريوس الآداب من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتخصص في المسرح والأدب.

2- عمل صالح مذيعا بالتليفزيون لفترة قبل دخوله عالم الفن، حيث كان يقدم برنامجا على قناة الحياة وانتقل بعدها للعمل على قناة دريم 1، حيث اشترك فى البرنامج الشبابى الشهير "شبابيك".

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3- بدأت علاقته بالفن بعد أن اختارته المخرجة "غادة سليم" ليشارك معها فى مسلسل "خاص جدا" للفنانة "يسرا" عام 2009.

4- اشترك بعد ذلك فى عدة مسلسلات تليفزيونية منها "يوميات ونيس وأحفاده" و"عرض خاص" و"الحارة" الذى عرض فى رمضان 2011.



5- شارك في السنيما بالعديد من الأعمال، أبرزها فيلم "واحد صحيح" عام 2011، "كدبة كل يوم" عام 2016، والفيلم القصير "أسبوع ويومين" 2016.