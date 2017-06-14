البدري يرد على ميهوب: «لم نتخذ أي قرارات تخص قائمة الموسم الجديد»

التحرير

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قال حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه لم يتخذ أي قرارات تخص قائمة الموسم الجديد.

وأكد البدري في تصريحات خاصة «للتحرير» أنه لم يحسم مصير محمد حمدي زكي وجون أنطوي وأن أي قرار يخص رحيل أو شراء أي لاعب هو من أختصاص المدير الفني فقط.

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وكان علاء ميهوب قد أكد خلال لقائه ببرنامج "كل عام وأنتم بخير مع شوبير" والذى يذاع عبر أثير «الشباب والرياضة» أن المهاجم الغانى جون أنطوى المعار حاليا لصفوف مصر المقاصة لن يعود للأهلي الموسم المقبل ومعه محمد حمدي زكي المعار لفريق إنبي.