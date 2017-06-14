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علاء ميهوب يتحدث عن كواليس ضم «أزارو» للأهلي

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علاء ميهوب يتحدث عن كواليس ضم «أزارو» للأهلي علاء ميهوب يتحدث عن كواليس ضم «أزارو» للأهلي

التحرير

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أحمد سعيد و أحمد شحاتة

تحدث علاء ميهوب رئيس لجنة التحليل والإحصاء بالنادي الأهلي، عن كواليس ضم المهاجم المغربي وليد أزارو لصفوف النادي الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وقال ميهوب خلال لقائه ببرنامج «كل عام وأنتم بخير مع شوبير» والذي يذاع عبر أثير "الشباب والرياضة" أن أحد الوكلاء عرض عليه ضم أزارو للأهلي، وبدأت بمتابعته واقتنعت بمهاراته وموهبته، اللاعب هداف الدورى المغربي ويتميز بالمرونة وقمت بعرض اللاعب على الجهاز الفنى.

وأضاف ميهوب، حسام البدري اقتنع باللاعب وطلب التعاقد معه وسافرت للمغرب وتابعته عن قرب وتم إنهاء كافة الأمور مع الدفاع الجديدي، واللاعب سعيد للغاية للانضمام للنادي الأهلي.

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التحرير

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