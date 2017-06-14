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«اورينجا» يختار قائمة مصر النهائية المشاركة بكأس العالم للسلة

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«اورينجا» يختار قائمة مصر النهائية المشاركة بكأس العالم للسلة «اورينجا» يختار قائمة مصر النهائية المشاركة بكأس العالم للسلة

التحرير

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أعلن المصري لكرة السلة تحت ١٩ عاما عن قائمة اللاعبين المسافرة إلى أسبانيا صباح الغد.

منتخب تحت قيادة خوان اورينجا سيشارك في بطولة زاراجوزا بمشاركة ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا ثم مباراة منفصلة مرة أخرى مع إسبانيا.

وضمت قائمة المنتخب ١٤ لاعب ومن المقرر بعد العودة إلى مصر أن يتم تقليص عدد اللاعبين إلى ١٢ لاعب.

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واللاعبين هم : عمر عزب "نادى سموحة"، محمد اسامة جابر "نادى سموحة"، عبدالرحمن سمير "نادى سموحة"، عمر إيهاب "نادى سموحة"، عمر الألفى "نادى الإتحاد"، محمد ناصر (محترف بأمريكا)، محمد رضا "نادى الإتحاد"، مؤمن مكرم "نادى سبورتنج"، عمر الشيخ (محترف بأمريكا)، عبدالرحمن الجندى "نادى الجزيرة"، على اسامة "النادى الأهلى"، عصام تامر (محترف بأمريكا)، احمد بيبو (محترف بأسبانيا)، سيف الصناديلى "نادى الجزيرة".

يذكر ان الجهاز الفني يضم المدير الفني الإسباني خوان أنطونيو أورينجا ومعه كلآ من طارق خيري مدربآ عامآ وطارق صبحي مدرب.

وتقام البطولة في الفترة بين ١ ل ٩ يوليو في صالة ١ و ٢ بالصالة المغطاة في استاد القاهرة.

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